Mercato / Real : Zidane veut une star de Premier League, mais…

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, continue de lorgner Paul Pogba qui s’exprime à Manchester United.

Selon le site du quotidien As, Zidane n’a pas lâché le morceau au sujet du milieu de terrain. Le coach français considère que son compatriote pourrait apporter un gros plus, au Real Madrid, dans l’entrejeu la saison prochaine. Problème : Zinedine Zidane craint que le board de Manchester United dégaine vite au sujet du champion du monde. Cela se traduirait par une proposition afin que Paul Pogba prolonge son contrat à Old Trafford.

Alors que son bail actuel expirera le 30 juin 2021 (+ une année en option), le milieu pourrait donc avoir la possibilité de rempiler. S’il acceptait un tel deal, les Merengue auraient plus de mal ensuite afin de le déloger. As considère que c’est « maintenant ou jamais » pour la Casa Blanca afin de recruter le footballeur âgé de 27 ans. La question est de savoir quel sera le montant de l’indemnité à verser pour parvenir à acter son transfert.

Pogba a du mal à sortir d’un long tunnel

En 2016, Manchester United avait mis sur la table une offre de 105 millions d’euros. A l’époque, les décideurs de la Juventus Turin avaient cédé après avoir reçu cette dernière. Cette saison, Paul Pogba a vécu un calvaire à Manchester United. Souvent blessé et donc indisponible, le Français a pris part à seulement 8 matches (2 passes décisives). Pas sûr que le président Florentino Pérez ait envie de faire sauter la banque pour le recruter cet été…

Sur ce dossier, l’Espagnol n’est pas sur la même longueur d’ondes que Zidane. Il ne voit sans doute pas l’intérêt de débourser autant d’argent pour s’offrir un joueur qui a passé l’essentiel de cet exercice 2019/2020 à l’infirmerie. De son côté, Zinedine Zidane aimerait bien pouvoir aligner notamment la paire Pogba – Bruno Fernandes, dans l’entrejeu, la saison prochaine. Séduisante, cette idée s’évaporera peut-être en fumée pendant le prochain mercato…

