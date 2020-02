PSG : affaire Mbappé, Leonardo a tranché

Le directeur sportif du PSG Leonardo s’est exprimé sur l’épisode qui a opposé Kylian Mbappé à Thomas Tuchel.

Le 1er février, Kylian Mbappé quittait la pelouse du Parc des Princes en boudant à la 68e minute du match contre Montpellier (5-0). S’en est suivie une scène avec Thomas Tuchel qui a beaucoup fait parler. Visiblement trop selon Leonardo qui a regretté dimanche soir une certaine « négativité » des commentaires à mesure qu’approche le 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Le Paris Saint-Germain va bien (19 victoires et 2 nuls en 21 matchs) et ce n’est pas cet épisode égotique qui doit venir perturber la sérénité de l’équipe.

Leonardo défend Mbappé contre les critiques

Suite à cet incident, on attendait la réaction du club et plus spécialement du directeur sportif brésilien. Allait-il sanctionner l’attaquant français ? Visiblement non. La page est tournée, en témoigne le fait que Thomas Tuchel lui a offert deux fois 90 minutes depuis, à Nantes mardi puis face à Lyon hier soir. Pour sa part, le dirigeant brésilien a probablement discuté en interne avec le champion du monde 2018. Mais rien ne fuitera sur la teneur de leurs échanges.

« On est content d’avoir Mbappé. J’ai entendu des gens parler de lui, ça me gêne. Si un joueur sort du terrain énervé, qu’il a une discussion avec l’entraîneur, c’est une faute et on va régler ça en interne », a admis Leonardo au micro de Canal+. « Mais dire que c’est un enfant gâté, ça je ne l’accepte pas. C’est une personne adorable, très engagée, un joueur fantastique », a-t-il défendu. Un joueur sur lequel le PSG compte pleinement pour les prochaines échéances, à commencer par celle capitale face à Dortmund.

Images de IconSport