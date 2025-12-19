PSG : Le 3e gardien préféré à Lucas Chevalier pour le prochain match?

C’est un imprévu de taille pour le Paris Saint-Germain. Cette mi-journée, le club a annoncé la blessure de Matvey Safonov, victime d’une fracture à la main gauche, contractée lors de la séance de tirs au but face à Flamengo. Une issue cruelle pour le gardien russe, héros de la finale après avoir repoussé quatre tentatives adverses, et qui était en train de bousculer la hiérarchie dans son duel avec Lucas Chevalier.

Ce forfait change la donne. Naturellement, Chevalier apparaît comme le successeur logique dans la cage parisienne pour les prochaines échéances. Mais à l’approche du match de Coupe de France, prévu demain soir (21h) face à Vendée Fontenay Foot, l’incertitude demeure.

Luis Enrique entretient le doute

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas confirmé l’identité du titulaire. Le technicien espagnol a laissé entendre qu’une surprise restait possible, ouvrant la porte à une première apparition de Renato Marin, troisième gardien de l’effectif.

« On va faire comme d’habitude. Je donne l’information aux joueurs en premier lieu. Ensuite, vous saurez ma décision », a-t-il expliqué, sans davantage se livrer.

Une déclaration qui entretient le suspense, d’autant que le contexte s’y prête. Face à un adversaire hiérarchiquement inférieur, la Coupe de France offre souvent un terrain d’expérimentation, notamment au poste de gardien.

Si Lucas Chevalier semble tenir la corde sur le moyen terme, la rencontre de demain pourrait marquer un tournant pour Renato Marin. Jamais apparu avec l’équipe première, le jeune portier pourrait profiter des circonstances pour effectuer ses débuts officiels sous le maillot parisien.