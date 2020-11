PSG : Mbappé n’aura pas le choix

Didier Deschamps ne devrait pas ménager l’attaquant du PSG Kylian Mbappé malgré sa petite blessure actuelle.

« La blessure est très petite. Il est malheureusement dans une zone de risque comme me l’a dit le médecin. Il ne peut donc pas jouer. C’est dommage pour nous… On ne peut pas prendre de risque », avait confié Thomas Tuchel à la veille d’affronter Leipzig (2-1) en Ligue des Champions, à propos de Kylian Mbappé touché à une cuisse et qui devrait également manquer la réception de Rennes samedi en championnat.

Pas de répit pour Mbappé

Il y a quelques jours, l’attaquant français expliquait avoir l’impression d’être toujours en train de disputer la saison dernière, ce qui expliquerait une certaine usure mentale et donc physique. Si tel est vraiment le cas, Didier Deschamps (qui annoncera ce jeudi sa liste des joueurs retenus pour affronter la Finlande en amical puis le Portugal et la Suède en Ligue des Nations) doit-il le laisser au repos pour les prochaines échéances de l’équipe de France ? Non, selon Noël Le Graët qui veut voir les meilleurs joueurs sur le terrain.

« Non, nous on a un match énorme, c’est le Portugal, donc chacun voit midi à sa porte. La France se doit de se qualifier, ou en tout cas de mettre toutes les chances de son côté. On doit avoir la meilleure équipe possible », a prévenu le président de la FFF au micro de RTL. « Ça fait un an qu’on n’a pas une seule recette fédérale. L’UEFA nous règle certaines sommes grâce aux droits télé. Ces trois matchs sont plutôt des calculs mathématiques pour qu’on puisse sur une durée de deux ans disputer le nombre de matchs prévus. Ce n’est pas l’idéal. Mais avec 23, 24 ou 25 joueurs, Didier se débrouille toujours », a ajouté Le Graët, inquiet pour les finances de la Fédération.

Images de IconSport