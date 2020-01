PSG : Mbappé ne rigole pas quand il dit ça…

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a réagi aux propos de Kylian Mbappé et évoque son association avec Neymar.

Nous vous en parlions hier, Kylian Mbappé a affiché le rêve (un peu fou) de réussir un incroyable triplé cette année, en remportant la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, puis l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques avec les équipes de France. C’est tout le mal qu’on lui souhaite… Interrogé sur l’ambition dévorante de son attaquant de 21 ans, Thomas Tuchel ne doute pas une seconde de la sincérité de ses propos.

Tuchel est sûr que Mbappé est sérieux quand il dit rêver de triplé

« Waaaah (rire) ! C’est bien ! C’est un grand objectif. Avec lui, c’est comme ça, il ne rigole pas quand il parle de ça », a réagi l’entraîneur du PSG en conférence de presse. « On doit avoir de la confiance pour atteindre des objectifs comme ça. J’espère qu’on fera le premier, la Ligue des Champions, pour le PSG et le reste avec la France », a ajouté l’Allemand.

Thomas Tuchel s’est aussi exprimé sur l’association entre Kylian Mbappé et Neymar, dont il sent une montée en puissance dans les automatismes, après une première moitié de saison durant laquelle les deux joueurs avaient très peu joué ensemble. « Ils travaillent ensemble tout le temps, ils ont des automatismes. Ils aiment jouer ensemble, ils trouvent des espaces fluides entre eux. C’est une bonne complicité. Ce n’est pas à nous d’améliorer les deux, ils ont la qualité. On doit trouver une structure pour qu’ils attaquent librement, et qu’ils aient la compréhension du jeu pour nous. Les deux sont extraordinaires », a jugé l’entraîneur parisien.

Images de IconSport