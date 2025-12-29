PSG : Nasser Al-Khelaïfi ferme la porte au Real Madrid pour Vitinha

Face aux rumeurs persistantes venues d’Espagne, le président du Paris Saint-Germain a tenu à clarifier la position du club concernant l’avenir de son milieu portugais. À Paris, le message est limpide : Vitinha n’est pas à vendre.

Depuis plusieurs jours, la presse madrilène s’emballe autour d’un possible intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Certains médias, dont la Cadena SER, sont même allés jusqu’à évoquer un scénario où une éventuelle vente de Vinícius Júnior financerait l’arrivée du milieu du Paris Saint-Germain. Une hypothèse séduisante pour une partie des socios madrilènes, désireux de voir le Portugais devenir le nouveau patron de l’entrejeu après les départs de Toni Kroos et Luka Modrić.

Paris inflexible, relations glaciales

Mais à Paris, la réponse ne s’est pas fait attendre. Selon Defensa Central, Nasser Al-Khelaïfi a été catégorique : il n’est pas question d’ouvrir la moindre discussion avec le Real Madrid. Le président parisien ne souhaite ni affaiblir son équipe, ni renforcer un rival européen avec l’un de ses cadres les plus influents.

Au-delà de l’aspect sportif, le contexte relationnel pèse lourd. Les dossiers sensibles autour de Kylian Mbappé, ainsi que les tensions liées au projet de Super League et aux relations avec l’UEFA, ont profondément détérioré les rapports entre les deux institutions. Autant d’éléments qui rendent toute négociation illusoire.

Sous contrat jusqu’en 2029 et récemment sacré meilleur milieu de terrain aux Globe Soccer Awards, Vitinha place le PSG en position de force totale. À Paris, on considère donc les rumeurs de clause libératoire ou de transfert imminent comme de simples spéculations. Sauf retournement improbable, le Portugais ne rejoindra pas la Casa Blanca de sitôt, malgré l’insistance venue d’Espagne.