PSG : Nasser Al-Khelaïfi franchit la barre des 800 matchs 

Président du Paris Saint-Germain depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi s’apprête à franchir un cap impressionnant : celui des 800 matchs dirigés à la tête du club parisien.

Ce mercredi soir, à l’occasion de la réception du FC Nantes en Ligue 1, le dirigeant qatari atteindra une nouvelle étape symbolique de son long règne à Paris. Quinze années après son arrivée, son empreinte sur le club est indélébile.

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a profondément transformé le Paris Saint-Germain. Sous sa direction, le club de la capitale est passé d’un acteur majeur du football français à une référence européenne.

Une stratégie basée sur des investissements massifs, des recrutements ambitieux et une volonté claire : placer Paris au sommet du football mondial.

Le sacre européen comme point culminant

Le tournant de cette ère reste sans conteste la soirée du 31 mai 2025. Ce jour-là, le PSG a remporté sa première Ligue des champions de l’UEFA face à l’Inter Milan, concrétisant un projet entamé plus d’une décennie plus tôt.

Un succès historique qui a définitivement changé le statut du club sur la scène internationale et renforcé la popularité du PSG auprès de ses supporters.

Atteindre les 800 matchs à la tête d’un club de ce niveau témoigne d’une stabilité rare dans le football moderne. À 52 ans, Nasser Al-Khelaïfi continue de piloter un projet ambitieux, avec la même exigence de performance.

Face à Nantes, ce cap symbolique sera l’occasion de mesurer le chemin parcouru… et celui qu’il reste encore à parcourir.

Car au PSG, l’histoire ne s’arrête pas là. Elle continue de s’écrire, match après match.