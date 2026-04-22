PSG – Nantes : horaire, contexte et diffusion du match en direct

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes ce mercredi 22 avril 2026 au Parc des Princes, dans le cadre d’un match en retard de la 26e journée de Ligue 1.

Initialement reportée en raison des engagements européens du club parisien, cette rencontre s’annonce décisive dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien. Le coup d’envoi sera donné à 19h00 (heure d’Europe centrale).

Leader du championnat avec 63 points, le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre avec confiance. Les hommes de Luis Enrique restent sur une victoire convaincante face à l’Olympique Lyonnais (3-1), confirmant leur excellente dynamique.

Portés par un effectif en grande forme, les Parisiens veulent consolider leur avance en tête et se rapprocher un peu plus du sacre en Ligue 1.

En face, la situation est bien différente pour le FC Nantes. Après un match nul (1-1) contre le Stade Brestois 29, les Canaris restent englués dans une zone dangereuse du classement.

Chaque point compte désormais pour éviter la relégation. Face au leader, Nantes devra réaliser un exploit pour espérer ramener un résultat positif du Parc des Princes.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir PSG – Nantes ?

Le match Paris Saint-Germain – FC Nantes se jouera ce mercredi 22 avril 2026 à 19h00. La diffusion dépendra des diffuseurs officiels de la Ligue 1 selon les territoires, notamment les chaînes sportives partenaires et plateformes de streaming.

Entre un PSG lancé vers le titre et un Nantes en quête de survie, l’affiche promet un duel déséquilibré sur le papier… mais souvent imprévisible sur le terrain.