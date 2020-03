PSG : Neymar et T. Silva ont commis une erreur qui les met en danger

Neymar et Thiago Silva ont-ils eu raison de rentrer au Brésil pour passer le confinement ? Ce joueur auriverde en doute fortement.

En Italie, certains joueurs ont profité que les frontières étaient encore ouvertes, pour quitter le pays lors de l’annonce du confinement. C’est par exemple le cas des pensionnaires de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Sami Khedira et Gonzalo Higuain. En France, certains en ont fait autant. Au Paris Saint-Germain par exemple, Neymar et Thiago Silva sont rentrés au Brésil, alors que ce dernier n’avait pris aucune mesure et que l’espace aérien fonctionnait encore.

Neymar et T. Silva plus en danger au Brésil qu’en France pour Fernando

En Italie comme en France, cette attitude ne plait pas à tout le monde. A l’image de l’ancien président de la Juve, Giovanni Cobolli Gigli qui a pointé du doigt le choix de CR7 et de ses coéquipiers, Fernando estime que les Brésiliens du PSG auraient dû rester à Paris. « Je rejette totalement l’idée de rentrer au Brésil. Selon moi, je suis plus en sécurité ici », en Espagne, a estimé le milieu de terrain du FC Séville.

« De plus, je ne sais pas si Thiago Silva et Neymar pourront rentrer en Europe, car tôt ou tard, le Brésil traversera aussi cette situation », a-t-il présumé, ce qui posera la question d’une quatorzaine pour les joueurs rentrants une fois le confinement levé en France. « Au Brésil, ils dévalorisent cela, ils continuent de se rendre sur les plages, ils ne se confinent pas. J’ai dit à ma famille que je suis inquiet et il y a une grande probabilité que la situation soit aussi grave qu’en Espagne prochainement », a jugé Fernando qui déplore l’attitude du président du Brésil, Jair Bolsonaro, lequel estime qu’un confinement ruinerait le pays.

Images de IconSport