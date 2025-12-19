PSG : Ousmane Dembélé, du Ballon d’Or aux doutes

Il marchait sur l’eau il y a encore quelques mois. Aujourd’hui, Ousmane Dembélé donne l’image d’un joueur en quête de repères. Étincelant lors de la saison passée, au point de décrocher un Ballon d’Or aussi inattendu que mérité, l’attaquant du Paris Saint-Germain traverse une période nettement plus délicate. Son entrée en jeu lors de la finale de la Coupe Intercontinentale face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b.) en a été une illustration cruelle.

Méconnaissable, imprécis, parfois à court physiquement, Dembélé a symbolisé à lui seul les difficultés actuelles d’un joueur pourtant au sommet de son art en 2025. Comme le PSG dans son ensemble, qui devra prouver que son année exceptionnelle n’était pas une anomalie mais le socle d’un projet durable, l’ancien Rennais est désormais confronté à un défi majeur : confirmer dans la durée.

Depuis l’été dernier, le numéro parisien semble retomber dans des travers que l’on croyait derrière lui, notamment sur le plan physique. Touché à la cuisse avec l’équipe de France en juin, revenu pour la Coupe du monde des clubs avant de rechuter avec les Bleus en septembre, puis de nouveau freiné par une blessure au mollet début novembre, Dembélé n’a jamais réussi à enchaîner.

Difficile de ne pas y voir les conséquences d’une saison 2024-2025 aussi exceptionnelle qu’éprouvante, tant physiquement que mentalement. Mais sur le terrain, le constat est sans appel. L’explosivité, la capacité à faire des différences et cette spontanéité qui faisaient sa force semblent s’être évaporées.

Face à Flamengo, l’attaquant parisien a livré une entrée manquée, conclue par un tir au but expédié très au-dessus, rappelant son penalty raté contre Angers en début de saison. Des images qui contrastent brutalement avec celles de l’année passée, où chaque prise de balle semblait annoncer un danger imminent.

Avant le dernier rendez-vous de l’année face à Fontenay en Coupe de France, le bilan statistique de Dembélé en championnat est particulièrement maigre. Deux passes décisives, deux penalties transformés fin août à Toulouse, mais aucun but dans le jeu en Ligue 1 cette saison. En Ligue des champions, une seule réalisation, lors du large succès contre Leverkusen.

Plus inquiétant encore, l’international français n’a plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis la mi-mars, hors penalties. Une disette inhabituelle pour un joueur qui avait porté l’attaque parisienne à bout de bras quelques mois plus tôt.

Le PSG confiant malgré tout

Malgré ce passage à vide, l’état-major parisien ne cède pas à l’inquiétude. En zone mixte, Nuno Mendes a tenu à calmer le jeu après la finale perdue. « Je pense que ce n’est pas une période, mais un match où il n’a pas été à son niveau. Il revient de blessure. Ce n’est pas une excuse, mais aujourd’hui ce n’était tout simplement pas son jour. Et on était là pour lui. C’est ça une équipe », a rappelé le latéral portugais.

Au PSG, on se souvient que la métamorphose de Dembélé la saison dernière s’était opérée dans la seconde moitié de l’exercice. Rien n’est donc jugé rédhibitoire à ce stade, et la direction reste convaincue que le joueur peut retrouver son meilleur niveau.

La question reste entière : Ousmane Dembélé saura-t-il relancer la machine ? Les supporters parisiens espèrent revoir, dès les mois à venir, le joueur décisif et insaisissable qui avait illuminé la saison passée et conduit Paris au sommet. L’international Français devra aussi retrouver son meilleur niveau dans la perspective d’une Coupe du monde 2026 à disputer en tant que titulaire chez les Bleus.