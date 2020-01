PSG : Tuchel juge le niveau réel de son équipe

Le PSG est-il moins ou mieux armé que les saisons précédentes ? L’entraîneur Thomas Tuchel livre son analyse.

« On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des Champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c’est de toujours gagner le prochain match. A chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C’est comme ça que je le vois », avait affiché Neymar à la mi-décembre, en plus d’affirmer être totalement impliqué à Paris et ne pas vouloir en partir.

Le PSG plus fort, fiable et mature qu’avant selon Tuchel

« Cette saison, l’objectif c’est la Ligue des Champions »… Rien de neuf finalement, puisque la direction vise cet objectif depuis sa prise de contrôle du club. Alors que de son côté Leonardo n’a eu de cesse de calmer le jeu à ce propos depuis son retour l’été dernier, le PSG a-t-il plus les moyens de son ambition cette saison, par rapport aux précédentes qui ont tourné au fiasco, en particulier les trois dernières avec des éliminations piteuses dès les 8es de finale ? Thomas y croit.

« J’ai le sentiment que nous sommes plus fiables, plus matures et plus costauds. Cet été, nous avons gagné en personnalité et au niveau de la mentalité avec de nouveaux joueurs », a estimé l’entraîneur allemand face à la presse. « Notre équipe a grandi, tout le monde est là et disponible. A l’entraînement, tout le monde profite d’être dans cette situation et nous possédons un bon état d’esprit. Nous avons une grande équipe avec une bonne situation en matière de concurrence. C’est un bon moment et je reste attentif au fait de garder ce niveau », a ajouté Thomas Tuchel.

