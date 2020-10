PSG : Tuchel met un taquet à Mbappé l’air de rien…

Nombreux sont ceux à considérer que Kylian Mbappé n’a pas les épaules pour assumer seul le poste d’avant-centre. Thomas Tuchel semble du même avis.

Thomas Tuchel a une nouvelle fois changé son système mercredi soir sur la pelouse d’Istanbul Basaksehir (0-2) en Ligue des Champions. L’Allemand a opté pour un 4-4-2 avec notamment Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos en sentinelle, mais aussi avec la paire Kylian Mbappé et Moise Kean dans l’axe de l’attaque. Cette association a bien fonctionné puisque le premier a délivré deux passes décisives pour le second, auteur d’un doublé.

Tuchel explique son choix d’associer Kean – Mbappé

« On sait que Kylian aime décrocher, avec Neymar dans les petits espaces. Et des fois, on manque d’un gars devant comme Moise pour finir ou pour fixer un défenseur afin d’ouvrir l’espace pour Kylian et Ney. C’est pour ça qu’on a décidé de jouer avec deux attaquants. Moise a la capacité de combattre physiquement avec les défenseurs centraux, ce qui n’est pas la caractéristique de Kylian », a justifié Tuchel au micro de RMC Sport.

Mbappé muet en 2020

L’aveu s’il en est de la part de l’entraîneur parisien, que Mbappé n’a pas encore la capacité de jouer seul en pointe. A noter, s’il a réussi de bonnes choses avec l’Italien à ses côtés, l’international français n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue des Champions en 2020, soit 7 matchs de disette face aux filets adverses. Cela commence à être long. A contrario, il a délivré ses 13e et 14e passes décisives dans la compétition depuis son arrivée au PSG en 2017. Aucun joueur parisien n’a fait mieux sur la période.

