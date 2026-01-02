PSG : Vitinha établit un record d’utilisation inédit sur l’année 2025

Indispensable au milieu de terrain parisien, Vitinha a marqué l’année 2025 par une statistique hors norme. Avec 72 matches disputés toutes compétitions confondues, le Portugais est le joueur de champ le plus utilisé de l’année, selon les données de Prime Video Sport.

Vitinha n’a quasiment jamais quitté les terrains en 2025. Le milieu du Paris Saint-Germain a enchaîné les rencontres à un rythme soutenu, au point de devenir le joueur de champ le plus sollicité sur l’année civile. Avec 72 apparitions, il affiche une régularité exceptionnelle, n’ayant manqué que cinq matches sur l’ensemble de la saison.

Dans le détail, l’international portugais n’a été absent que lors de trois rencontres de Ligue 1 et de deux matches de Coupe de France. Une disponibilité qui se traduit par une moyenne impressionnante d’un match disputé tous les cinq jours, symbole de son rôle central dans le dispositif parisien.

Une régularité rare au plus haut niveau

Ce volume de jeu place Vitinha au sommet d’un classement établi par Prime Video Sport, qu’il partage avec Vangelis Pavlidis, l’attaquant du Benfica Lisbonne, également crédité de 72 matches en 2025. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle concerne un joueur évoluant à un poste exigeant, au cœur du jeu.

Le PSG place d’ailleurs plusieurs éléments dans ce classement. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos figurent eux aussi parmi les joueurs les plus utilisés de l’année, avec 69 rencontres chacun sous le maillot parisien. Un indicateur fort de la continuité et de la stabilité recherchées par le club tout au long de la saison.

À travers ce record, Vitinha incarne la constance et l’endurance d’un PSG qui aura multiplié les performances statistiques jusqu’au dernier jour de l’année 2025, concluant un exercice marqué par une intensité et une régularité rarement observées à ce niveau.