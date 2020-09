Mercato / Barça : Messi, même le roc du Real s’y met !

Le défenseur central Sergio Ramos (Real Madrid) s’est exprimé à propos de Lionel Messi (FC Barcelone) lors d’un point presse.

Sur le papier, le départ du Barça arrangerait bien les affaires des Merengue. Privée de leur superstar incontournable, l’équipe des Blaugrana serait moins compétitive sur le terrain. Mais pour Ramos, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Le capitaine du Real Madrid a déclaré que « pour le football espagnol », « pour Barcelone »… et la Casa Blanca, ce serait bien qu’il « reste » au Camp Nou.

Sergio Ramos considère que Messi « rend la Liga et son équipe meilleures » chaque saison. Par ailleurs, chaque Clasico est encore plus alléchant avec « La Pulga » sur le terrain. « On aime gagner en étant les meilleurs, et il fait partie des grands joueurs. Il n’y a rien de plus à dire », a-t-il souligné. Autrement dit, le joueur âgé de 34 ans aime défier le natif de Rosario sur le rectangle vert.

Ramos croit qu’il faut calmer le jeu

Depuis qu’on sait que Lionel Messi a des envies d’ailleurs, un feuilleton interminable se déroule en ce qui le concerne. Ramos considère que l’Argentin a « gagné le droit de choisir son avenir » et cela « sans spéculation autour de lui ». Le défenseur central croit qu’ensuite, « on verra ce qu’il se passe ». Sergio Ramos a quand même précisé que pour les Madrilènes, « ce n’est pas un sujet de préoccupation » à Santiago Bernabeu.

Images de IconSport