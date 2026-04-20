Real Madrid : Dani Ceballos dans le viseur de l’Ajax Amsterdam

En manque de temps de jeu à Madrid, Dani Ceballos attire l’attention de l’Ajax, qui cherche à reconstruire son milieu de terrain avec des profils expérimentés.

L’avenir de Dani Ceballos au Real Madrid semble de plus en plus incertain. Peu utilisé cette saison, le milieu espagnol pourrait être tenté par un nouveau défi à l’approche du mercato estival.

Dans ce contexte, plusieurs clubs surveillent sa situation, dont l’Ajax Amsterdam, qui s’est récemment positionné sur le dossier. Le club néerlandais, engagé dans une phase de reconstruction, cherche à renforcer son entrejeu avec des joueurs capables d’apporter à la fois créativité et expérience.

L’Ajax en quête de renouveau

Selon les informations de la presse espagnole, l’Ajax a inscrit le nom de Ceballos sur sa short-list. Le directeur technique Jordi Cruyff apprécierait particulièrement son profil, estimant qu’il correspond aux besoins d’un collectif en transition.

Le club d’Amsterdam ambitionne de retrouver rapidement son statut sur la scène nationale et européenne. Pour cela, la direction souhaite s’appuyer sur des joueurs expérimentés, capables d’encadrer une nouvelle génération.

Ceballos, formé au Betis et passé par Arsenal, possède cette expérience du haut niveau qui pourrait séduire les dirigeants néerlandais.

Du côté du joueur, l’idée d’un départ n’est pas à exclure. En manque de continuité au Real Madrid, il pourrait voir d’un bon œil une opportunité lui permettant de retrouver un rôle plus central.

Pour autant, aucune offre officielle n’a encore été formulée. Le dossier en est encore au stade de l’observation, et plusieurs éléments pourraient influencer son évolution dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid, de son côté, devra trancher sur l’avenir de son milieu, alors que la concurrence reste forte dans ce secteur de jeu.

Entre intérêt concret de l’Ajax et incertitudes à Madrid, le futur de Dani Ceballos devrait se jouer dans les prochaines semaines.