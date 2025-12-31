Real Madrid : Kylian Mbappé contraint à l’arrêt pour plusieurs semaines

Coup dur pour le Real Madrid en cette fin d’année. Touché au genou, Kylian Mbappé va devoir observer une période de repos prolongée après la découverte d’une lésion, révélée par des examens médicaux passés ce mardi.

La saison madrilène perd momentanément son principal moteur offensif. Selon L’Équipe, Kylian Mbappé souffre depuis plusieurs semaines du ligament externe d’un genou. Une situation longtemps gérée par le joueur, qui continuait à évoluer malgré la douleur, avant que la gêne ne devienne plus handicapante.

L’IRM passée ce matin a confirmé la présence d’une lésion nécessitant soins et repos. Le capitaine de l’équipe de France va ainsi être éloigné des terrains pour une durée estimée à au moins trois semaines, un délai minimal avant toute reprise progressive.

Un mois de janvier sans Mbappé qui inquiète Madrid

Depuis le début de la saison, Mbappé s’est imposé comme l’homme à tout faire du Real Madrid. Mais ces dernières semaines, l’attaquant tricolore avait déjà senti ses sensations diminuer, notamment dans sa capacité à accélérer et à faire la différence dans les duels.

Du côté de la Casa Blanca, cette absence tombe au plus mauvais moment. Le calendrier de janvier s’annonce particulièrement dense, avec des rendez-vous majeurs face au Real Betis, à l’Atlético de Madrid, mais aussi contre Monaco et Villarreal. Autant d’échéances que le Real devra aborder sans son leader offensif.

Une période délicate s’ouvre donc pour le club madrilène, contraint de réorganiser son attaque en attendant le retour de Kylian Mbappé, dont l’indisponibilité pourrait peser lourd dans une phase clé de la saison.