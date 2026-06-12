Real Madrid : Newcastle fonce sur Victor Muñoz mais fait face à un blocus

Révélation de la saison en Liga, Victor Muñoz se rapproche de la Premier League. Newcastle a transmis une offre officielle supérieure à 30 millions d’euros pour l’ailier espagnol, mais le Real Madrid conserve plusieurs clauses qui pourraient encore bouleverser l’opération.

Le mercato estival pourrait bientôt connaître l’un de ses premiers gros mouvements. Selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle United a officiellement lancé l’offensive pour recruter Victor Muñoz. Les Magpies auraient transmis une offre dépassant les 30 millions d’euros afin de convaincre Osasuna de céder l’un des joueurs les plus convoités du football espagnol.

🚨 Newcastle, confident to seal Victor Muñoz deal very soon for package over €30m after official bid sent today. Real Madrid have 50% sell-on clause and buy back clause but #NUFC optimistic to proceed quickly. ⚪️⚫️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

11 juin 2026

À seulement 22 ans, Victor Muñoz sort d’une saison exceptionnelle sous les couleurs d’Osasuna. Auteur de prestations remarquées en Liga, l’ailier catalan a même découvert la sélection espagnole et figure parmi les joueurs appelés pour la Coupe du monde 2026. Une progression fulgurante qui a attiré les recruteurs de toute l’Europe. 0

Le Real Madrid peut encore changer le scénario

Si Newcastle semble aujourd’hui en pole position, le dossier reste particulièrement complexe. Lors du transfert de Muñoz vers Osasuna, le Real Madrid avait pris soin de conserver plusieurs garanties stratégiques : une clause de rachat, un droit de regard prioritaire et surtout 50 % sur une future revente.

Les dirigeants madrilènes disposent ainsi d’un pouvoir considérable sur l’avenir du joueur. Plusieurs médias espagnols indiquent néanmoins que les Merengues ne prévoient pas, à ce stade, d’activer leur clause de rachat cet été, préférant observer l’évolution du joueur avant de prendre une décision définitive.

Cette position ouvre la voie à Newcastle, qui travaille activement pour conclure l’opération avant que d’autres prétendants n’entrent dans la danse. Ces dernières semaines, plusieurs clubs de Premier League et de Serie A avaient déjà manifesté leur intérêt pour le jeune Espagnol.

Victor Muñoz Newcastle un pari ambitieux

Depuis son rachat et son retour parmi les grandes puissances anglaises, Newcastle multiplie les investissements ciblés sur de jeunes talents à fort potentiel. Victor Muñoz correspond parfaitement à ce profil : explosif, capable d’évoluer sur les deux ailes et déjà habitué au très haut niveau malgré son jeune âge.

Du côté de Saint James’ Park, l’optimisme règne. Fabrizio Romano assure que les négociations avancent aussi bien avec Osasuna qu’avec l’entourage du joueur. Les dirigeants anglais espèrent boucler rapidement le transfert afin d’éviter une surenchère durant la Coupe du monde, où Victor Muñoz pourrait encore faire grimper sa valeur marchande.

Pour le Real Madrid, l’opération pourrait également s’avérer très rentable. Même sans récupérer directement son ancien joueur, la Maison Blanche toucherait une part importante du transfert grâce à sa clause de revente, tout en conservant certaines possibilités d’intervention sur le futur de l’international espagnol. 5

À quelques jours du début du parcours mondial de l’Espagne, Victor Muñoz se retrouve ainsi au cœur d’un dossier qui pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été. Reste à savoir si Newcastle réussira à conclure avant qu’une grande Coupe du monde ne vienne rebattre toutes les cartes.