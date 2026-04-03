Real Madrid : pourquoi le transfert de Vitinha est presque impossible

Le Real Madrid continue de suivre Vitinha de près pour renforcer son milieu. Mais sauf surprise, le dossier s’annonce très compliqué.

Le Real Madrid n’a pas abandonné l’idée de recruter Vitinha. Brillant avec le Paris Saint-Germain ces dernières saisons, le milieu portugais s’est imposé comme l’un des joueurs clés du projet parisien. Une montée en puissance qui n’est pas passée inaperçue en Espagne.

Depuis plusieurs mois, le club madrilène surveille attentivement sa situation. L’objectif est clair : trouver un joueur capable de combler le vide laissé par la retraite de Toni Kroos en 2024, un départ que le Real n’a jamais totalement compensé.

En interne, Vitinha fait l’unanimité. Sa qualité technique, sa capacité à dicter le tempo et son expérience au plus haut niveau en font un profil idéal pour renforcer l’entrejeu merengue.

Le dossier est même considéré comme prioritaire, au même titre que le renforcement de la défense centrale. Malgré une politique de dépenses maîtrisées, les dirigeants madrilènes seraient prêts à faire une exception pour le joueur du PSG, avec une offre pouvant atteindre les 100 millions d’euros.

Un verrou parisien difficile à faire sauter

Mais entre l’intérêt du Real Madrid et la réalité du marché, l’écart est important. Vitinha a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029, preuve de l’importance qu’il occupe dans le projet du club.

Dans ces conditions, un départ semble très improbable à court terme. D’autant que l’opération dépendrait avant tout de la volonté du joueur lui-même, condition indispensable pour ouvrir la moindre discussion.

Le Real Madrid garde donc Vitinha dans un coin de sa tête, tout en explorant d’autres pistes comme Adam Wharton, Sandro Tonali, Alexis Mac Allister ou encore Kees Smith. Des alternatives jugées plus accessibles dans un marché de plus en plus tendu.

Pour l’instant, le Portugais reste à Paris. Et sauf retournement de situation, il devrait continuer d’être l’un des piliers du PSG pour les années à venir.