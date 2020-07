Real : Zidane a déjà tout prévu pour la suite de sa carrière

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane sait déjà ce qu’il voudra faire quand il quittera le club de la capitale espagnole.

Zinedine Zidane était déjà une légende à Madrid en tant que joueur, il est devenu un demi-Dieu depuis qu’il a endossé le costume d’entraîneur. En remportant la Liga jeudi soir, le Français a rapporté un 11e trophée au Real en quatre ans (3 Ligues des Champions, 2 Liga, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Supercoupes d’Espagne et 2 Mondiaux des clubs). Exceptionnel. Et maintenant ? Zinedine Zidane va tenter de renverser la tendance face à Manchester City en 8es de finale retour (défaite 2-1 à domicile à l’aller) et remporter une nouvelle Ligue des Champions.

Zidane vise les Bleus après le Real

Puis, il se lancera dans une nouvelle saison sur le banc merengue d’où personne n’oserait émettre l’idée qu’il faudrait le déloger. Mais Zinedine Zidane voit également plus loin. Dans deux ans, il pourrait quitter la Casa Blanca et briguer le poste de sélectionneur de l’équipe de France pour lequel Didier Deschamps pourrait rendre les clés après dix ans de service. Pour le correspondant de RTL à Madrid, Mathias Valton, l’avenir est tout tracé.

« Il veut être sélectionneur des Bleus. Depuis qu’il est entraîneur à la Castilla, il m’a toujours dit qu’il veut entraîner le Real Madrid d’abord et ensuite, son seul objectif est d’être sélectionneur de l’équipe de France car c’est quelqu’un qui veut rendre la pareille. Il a été très heureux et comblé avec l’équipe de France et il veut un jour en être sélectionneur pour la faire gagner à nouveau », a-t-il expliqué. Pour rappel, Didier Deschamps est lié aux Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Images de IconSport