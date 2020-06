Real : Zidane fait un petit pont sur cette question embarrassante

Le Real Madrid est-il favorisé par l’arbitrage ? L’entraîneur Zinedine Zidane a réagi aux accusations de la presse catalane.

Il reste encore sept journées à disputer mais la tension est déjà palpable en Espagne. La cause est simple : le Real Madrid et le FC Barcelone sont au coude à coude dans la course au titre de champion d’Espagne et le moindre incident prend des proportions considérables. Depuis dimanche soir et la victoire des Merengue sur le terrain de la Real Sociedad (1-2), la presse catalane se déchaîne sur la supposée clémence arbitrale à l’égard des troupes de Zinedine Zidane.

Zidane ne veut pas alimenter la polémique

Le Français ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. « Je n’ai pas d’opinion à avoir, c’est comme ça, je sais que c’est l’opinion publique qui parle. Il y a des choses qui se disent et moi, ce que j’ai à faire, c’est juste me concentrer sur mon travail à moi, sur notre travail à nous, ce qu’on est en train de faire de bien actuellement et de penser justement au terrain et aux belles choses qu’on fait sur le terrain parce que ça personne ne va nous l’enlever », a-t-il réagi en conférence de presse.

« Il faut continuer dans cette voie-là. On sait qu’il reste encore beaucoup de matchs et qu’on n’a rien gagné, donc qu’on reste concentrés sur ce qu’on est en train de faire de bien », a ajouté l’entraîneur madrilène qui fêtait hier son 48e anniversaire. Au classement, le Barça a repris trois points d’avance sur le Real grâce à son court succès (1-0) face à Bilbao mardi soir. Prochain rendez-vous pour les hommes de Zinedine Zidane : face à Majorque ce mercredi (22 heures).

Images de IconSport