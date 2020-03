Ligue des champions : grosse menace de report pour Juventus – Lyon !

Le défenseur de la Juventus Turin Daniele Rugani est atteint par le coronavirus. Le match face à Lyon devrait être reporté.

Alors que l’Italie vit sous cloche actuellement, que la décision avait été prise de faire jouer à huis clos le match entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais, mardi prochain en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, une mauvaise nouvelle vient remettre en question la tenue même de cette rencontre à la date prévue. Les Bianconeri ont annoncé mercredi soir que Daniele Rugani a été testé positif au coronavirus.

Les joueurs de la Juve à l’isolement pendant deux semaines ?

Le défenseur central a immédiatement été placé à l’isolement. « Vous avez vu les nouvelles et c’est pourquoi je veux rassurer tous ceux qui s’inquiètent pour moi, ça va. J’invite tout le monde à respecter les règles, car ce virus ne fait aucune distinction. Faisons-le pour nous-mêmes, nos proches et ceux qui nous entourent », a réagi le joueur via Twitter. En raison des mesures de confinement prises pour les personnes infectées dans le pays, la Juve tout entière devrait donc être mise en quarantaine.

Ou du moins en quatorzaine. En effet, Daniele Rugani ayant été au contact de tous ses coéquipiers ces derniers jours, il existe un risque non négligeable que le virus ait déjà atteint ses coéquipiers. Dès lors, le délai restant avant la tenue de la rencontre face à Lyon ne suffit pas à garantir que le groupe turinois sera sain et ne pourra pas contaminer celui de l’OL. Une décision devrait être prise par l’UEFA ou les autorités italiennes dans les prochaines heures.

Images de IconSport