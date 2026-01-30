Roberto De Zerbi va-t-il quitter l’OM ?

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille semble plus incertain que jamais. Selon plusieurs sources concordantes, l’entraîneur italien aurait exprimé son souhait de quitter le club phocéen, après une série de déconvenues sportives et un climat de tensions internes croissantes.

Le point de bascule semble avoir été atteint mercredi soir, après l’élimination brutale de l’OM en Ligue des Champions face au Club Bruges. Un revers cinglant (0-3) qui a profondément affecté De Zerbi. Visiblement accablé en conférence de presse, il s’est montré très critique, non seulement envers lui-même, mais aussi envers ses joueurs : « C’est ma responsabilité, mais je ne suis pas le seul à pouvoir mettre les choses en place », a-t-il déclaré, évoquant un manque d’écoute et un effondrement collectif qu’il dit n’avoir jamais observé en treize ans de carrière.

Cette défaite a mis en lumière une fracture profonde entre le staff et l’effectif. Medhi Benatia, directeur sportif, a publiquement soutenu son entraîneur, allant jusqu’à pointer du doigt le comportement des joueurs. En coulisses, la frustration du technicien italien ne cesse de croître. Malgré des consignes claires données en amont du match, l’équipe s’est montrée apathique, encaissant deux buts dans les onze premières minutes. Ce manque de réactivité aurait achevé de convaincre De Zerbi de tourner la page marseillaise.

Absence remarquée de De Zerbi lors du départ de l’équipe vers Clairefontaine

Autre signe révélateur : l’absence remarquée de De Zerbi lors du départ de l’équipe vers Clairefontaine, où les Olympiens doivent préparer leur prochain match de Ligue 1 face au Paris FC. Selon plusieurs sources proches du club, ce moment d’isolement aurait été choisi par l’entraîneur pour réfléchir à son avenir. Il aurait alors formellement demandé à quitter l’OM, déclenchant des discussions en haut lieu.

Ces dernières semaines, l’Italien apparaissait déjà très affecté. Critiques médiatiques, irrégularité des performances et climat instable ont mis à mal son projet à long terme. Bien qu’il ait initialement envisagé un cycle de trois ans, les circonstances pourraient précipiter un départ prématuré. À Marseille, rien n’est jamais simple, et l’OM pourrait bien être contraint, une fois encore, de se réinventer.