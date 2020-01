Mercato / Barça : le club lâche les chevaux pour un attaquant !

Les dirigeants du FC Barcelone sont passés à l’offensive en ce qui concerne l’attaquant polyvalent Rodrigo (Valence).

Depuis que Luis Suarez est coincé à l’infirmerie pour quatre mois, les Blaugrana recherchent un nouveau détonateur. Histoire de former un trio offensif avec les deux stars Lionel Messi et Antoine Griezmann. Selon El Mundo Deportivo, le FC Barcelone et le FC Valence ont « commencé à négocier lundi » (hier) à propos de Rodrigo. Des dirigeants barcelonais, dont Eric Abidal, ont eu l’occasion de discuter avec des Chés.

Objectif : frapper fort pour « accélérer les pourparlers ». C’est logique étant donné que le marché des transferts hivernal refermera ses portes dans quelques jours. Certaines sources assurent même que l’agent Jorge Mendes, qui gère les intérêts de Rodrigo, a « atterri hier dans la ville » pour prendre part aux discussions. A ce stade, un transfert de l’attaquant âgé de 28 ans au Camp Nou est donc une hypothèse crédible.

Un sacré dilemme pour avoir Rodrigo

Auteur de 4 buts et 10 passes décisives en 23 matches cette saison, Rodrigo est clairement un joueur majeur de Valence. Cela explique pourquoi les gestionnaires du club espagnols espèrent récupérer 50-60 millions d’euros dans le cadre de son transfert éventuel. Les pensionnaires du Camp Nou essaient de « réduire ce montant » en « introduisant un joueur » dans la transaction. Le nom de Moussa Wagué sort du lot mais d’autres éléments de « l’équipe du Barça » pourraient aussi surgir rapidement.

A priori, ils n’arriveront pas à convaincre les Chés de leur prêter Rodrigo jusqu’au 30 juin 2020… A moins d’inclure une option d’achat obligatoire avec un montant conforme aux attentes de Valence. En attendant, El Mundo Deportivo ou encore As ont relayé des propos intéressants signés Josep Maria Bartomeu. Le président du FC Barcelone a confirmé que le dossier Rodrigo était « sur la table des négociations pour remplacer Suarez ». Le chrono tourne et le Barça n’a plus de temps à perdre pour trouver le remplaçant « d’El Pistolero ».

Images de IconSport