Juventus : Ronaldo, staff… Ils ont accepté un gros deal !

Les dirigeants de la Juventus Turin ont acté un accord important avec Cristiano Ronaldo, ses coéquipiers et le staff dirigé par Maurizio Sarri.

A en croire un communiqué publié sur le site officiel des Bianconeri, tout ce beau monde a accepté une grosse baisse de salaire. En raison de la pandémie de coronavirus, la Juve perd beaucoup d’argent en ce moment. C’est la même chose pour les autres clubs basés aux quatre coins de la planète. Du coup, les décideurs turinois ont demandé au staff et aux joueurs d’accepter une baisse de salaire non-négligeable. Cet accord va permettre à l’écurie piémontaise d’économiser « environ 90 millions d’euros pour l’exercice 2019/2020 ».

Vu le contexte économique inquiétant et encore très incertain, le président Andrea Agnelli et consorts doivent être soulagés. Au cours des « semaines à venir », « les accords personnels avec les joueurs et l’entraîneur seront finalisés, comme l’exige la réglementation en vigueur ». Notez qu’ils n’ont pas perdu cet argent. En effet, « le club négociera de bonne foi avec les joueurs et l’entraîneur des augmentations » liées à « la reprise et la finalisation réelles des compétitions officielles ».

Des remerciements pour Ronaldo et consorts

Au pire, on peut penser que Ronaldo, ses partenaires et le staff bénéficieront de cette compensation la saison prochaine. En attendant, les décideurs ont tenu « à remercier » les gens concernés pour cet « engagement à un moment difficile pour tout le monde ». Au niveau sportif, on ne sait pas encore quand les matches de Serie A ou encore de Ligue des Champions pourront reprendre. Une chose est sûre, les joueurs de la Juve ont marqué les esprits en acceptant d’aider, à ce point, l’écurie transalpine à ce stade.

Images de IconSport