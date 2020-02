Juventus – Lyon : Ronaldo est déjà chaud bouillant !

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus) pense que la messe n’est pas dite en ce qui concerne la double confrontation face à Lyon.

Rappelons que les Gones ont réussi à s’imposer en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Le 17 mars prochain, les deux équipes se retrouveront pour le second round dans le Piémont. Par le biais de Sky Italia, Ronaldo a déclaré tout d’abord qu’une défaite pouvait « arriver » à n’importe quelle formation sur la planète football.

L’attaquant portugais a ajouté que lui et ses coéquipiers ne sont « pas contents » après ce revers au Parc OL. Les Bianconeri sont carrément « en colère » après avoir rendu une copie aussi décevante. Toutefois, Cristiano Ronaldo et les Turinois sont « confiants » avant le deuxième acte.

Ronaldo attend l’OL de pied ferme

L’ancien joueur du Real Madrid a souligné le fait que tout pouvait « arriver » contre l’Olympique Lyonnais à l’Allianz Stadium. A vrai dire, Ronaldo est très impatient de retrouver l’équipe de Rudi Garcia de l’autre côté des Alpes. « Je suis convaincu que nous passerons ce tour.

« Si nous avons peur d’être éliminés ? Non. Nous sommes détendus et concentrés. La Ligue des Champions est la compétition la plus difficile qui existe ». Les Lyonnais sont prévenus : il faudra être très performants pendant 90 minutes et plus si affinités contre la Juve dans un peu plus de deux semaines. A défaut de cela, la Vieille Dame aura des chances sérieuses de se hisser en quarts de finale de la C1.

