Juventus : Ronaldo nous a fait une vraie… Michael Jordan !

L’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus) a inscrit un but exceptionnel contre la Sampdoria Gênes mercredi soir (hier).

Sur un centre venu de la gauche, l’international portugais s’est élevé très haut dans les airs. Histoire d’envoyer un coup de tête fantastique. Le ballon est allé se loger dans les filets de la Samp. Les médias italiens ont estimé rapidement que Ronaldo était à 2,56 mètres de hauteur pour catapulter le cuir !

Rapidement, la comparaison avec la légende absolue de la NBA, Michael Jordan, a été mise en avant. Lorsqu’il était encore en activité, le joueur des Chicago Bulls notamment pouvait s’élever à des hauteurs stratosphériques. Histoire d’expédier, souvent grâce à un geste magique, le ballon de basket dans le cercle.

Ronaldo surfe sur la vague

Via son compte Twitter, Cristiano Ronaldo a écrit : « CR7 AIR JORDAN !! ». A côté de ce message figurent un avion et un smiley qui rit avec une goutte d’eau. En plus d’être somptueux, ce but a permis à la Juventus de remporter son match contre la Sampdoria Gênes (2-1, 17e journée de Serie A).

Au classement, la Vieille Dame devance l’Inter Milan, qui a disputé une rencontre de moins, de 3 points. La Juve est clairement en course pour remporter une nouvelle fois le Scudetto. Avec l’aide d’un Ronaldo capable de réaliser des gestes d’anthologie, elle pourrait bien viser dans le mille l’année prochaine…

Images de IconSport