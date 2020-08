Mercato / PSG : tout aurait pu basculer pour Ronaldo !

Selon France Football, l’attaquant Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) aurait eu très envie de changer d’air l’année passée.

A en croire ce média, l’international portugais aurait été tenté, à un moment donné, fortement par un transfert au… PSG ! En octobre dernier, Ronaldo se serait imaginé ailleurs qu’à la Juventus lors d’une soirée. « CR7 » aurait eu envie, à ce moment-là, de porter le maillot du PSG. Histoire « d’aller encore plus haut » sur la planète foot et d’être adulé au Parc des Princes.

Cristiano Ronaldo aurait même rêvé de briller de mille feux dans ce stade devant bon nombre de ses compatriotes portugais. En prime, le natif de Fuchal aurait aussi rêvé de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Ronaldo aurait une bonne relation avec le Brésilien et raffolerait du Français.

Ronaldo entre deux eaux à Turin

France Football assure que si le président Nasser Al-Khelaïfi avait été présent ce jour-là, il aurait pu faire signer l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. Aujourd’hui, la donne a changé surtout après la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus.

A Turin, les dirigeants croisent les doigts afin que Cristiano Ronaldo reste dans le Piémont jusqu’à la fin du mercato. Pour FF, « CR7 » n’est « pas malheureux » à la Juve… mais « il n’y est pas heureux non plus ». A 35 ans, le footballeur dispose – on le rappelle – d’un contrat à la Juventus Turin jusqu’au 30 juin 2022. Qui sait, peut-être qu’un jour il posera ses valises au PSG.

