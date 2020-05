Manchester United : Rooney fait une grosse infidélité à Ferguson !

L’attaquant Wayne Rooney (Derby County) a livré le nom du manager qui l’a le plus marqué durant sa carrière.

Logiquement, le footballeur anglais aurait dû citer Sir Alex Ferguson. Révélé à Everton, le jeune Rooney avait explosé à Manchester United sous les ordres du coach écossais de légende. Mais en fait, « Wazza » s’est régalé encore plus sous les ordres de… Louis van Gaal ! Avec le recul, Wayne Rooney pense toujours que le board mancunien aurait dû garder le Néerlandais. « J’ai été dévasté lorsque j’ai appris que Louis allait être licencié. Ce fut un réel plaisir de travailler avec lui », a-t-il confié via le Sunday Mirror.

Rooney a ajouté que les Red Devils auraient dû miser sur Van Gaal « pour une troisième saison ». Cas échéant, les Mancuniens auraient été « beaucoup plus forts ». Avant le départ du Batave, Wayne Rooney sentait vraiment « que les choses s’amélioraient ». Au fil du temps, lui et ses coéquipiers avaient « commencé à comprendre sa vision » tactique et technique du football. Rooney pense toujours avoir « appris plus » au cours « de ces deux années »… « que sous n’importe quel autre manager ».

Rooney a une « dette » envers Van Gaal

Aujourd’hui encore, Wayne Rooney est « toujours reconnaissant » envers Louis van Gaal. Ceci n’est pas lié simplement au fait qu’il lui ait « donné le brassard » de capitaine. Tout au long de leur collaboration, sur et en dehors des terrains, « Wazza » a senti que le Néerlandais continuait de placer énormément de « confiance » en lui. Entre 2014 et 2016, Van Gaal avait remporté seulement 1 FA Cup à Old Trafford. Du coup, le board mancunien avait choisi de le débarquer.

Images de IconSport