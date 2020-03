Premier League : Rooney ne fait plus le pingouin, la preuve…

L’attaquant Wayne Rooney (Derby County) n’a aucune raison de contester la supériorité de Liverpool en Premier League.

Rappelons que le buteur anglais possède la particularité d’avoir joué à Everton et Manchester United. Ces deux clubs sont des rivaux historiques de Liverpool. Il y a encore quelques temps, Rooney espérait encore qu’un club allait pouvoir aller chercher les Reds. Mais aujourd’hui, « Wazza » n’y croit plus… Par le biais du journal The Times, l’artilleur âgé de 34 ans a indiqué que l’écurie de la Mersey mérite amplement d’être sacrée championne.

« Liverpool va gagner la Premier League. Maintenant, comme vous pouvez l’imaginer, des fans d’Everton me téléphonent pour me dire que la saison doit être annulée. Bien sûr en tant que fan d’Everton et quelqu’un qui a joué pour Manchester United pendant 13 ans, il y a un peu de moi qui pense que ce serait bien. » Malgré cela, Wayne Rooney croit que ce serait injuste de priver l’équipe de Jürgen Klopp du sacre national.

Rooney valide le choix des autorités

« Liverpool a été fantastique. Ils ont tellement travaillé. Ils méritent ce titre. Pouvez-vous imaginer attendre 30 ans et ensuite le leur retirer comme ça ? La bonne décision a été prise. » La bonne décision, c’était de reporter simplement les prochaines journées de Premier League en raison de la pandémie de coronavirus. Rooney a ajouté que ce serait « également juste en termes de promotion, de relégation et de places en Ligues des Champions (sans oublier la Ligue Europa, ndlr) » qu’on aille au bout des choses.

« Ces problèmes sont si importants pour les clubs impliqués que j’imagine qu’il y aurait beaucoup de combats légaux si la saison était juste abandonnée. La bonne chose est de terminer l’exercice 2019/2020 même si nous devons perdre la saison prochaine dans le processus », a lâché « Wazza ». Rappelons que Liverpool possède 25 points d’avance sur Manchester City en Premier League. Les Reds ont disputé un match de plus que les Citizens. Sauf tremblement de terre, le club de la Mersey obtiendra la couronne de champion d’Angleterre… un jour ou l’autre.

Images de IconSport