Mercato / PSG : une recrue importante fait le bilan !

L’ailier Pablo Sarabia a réussi à s’imposer au PSG. Interviewé par Marca, l’Espagnol a parlé de son aventure parisienne.

S’il devait résumer sa première partie de saison vécue à Paris, Sarabia mettrait un gros pouce en l’air. En effet, l’ancien joueur du FC Séville a joué fréquemment au PSG (21 matches, 4 buts et 5 passes décisives). Pour lui, le bilan est donc « très, très positif » depuis son arrivée l’été dernier. « L’équipe a été à un très bon niveau dans tous les matches de Championnat, de Coupe de la Ligue et de Ligue des Champions. Atteindre la première place en Ligue des Champions était important. L’équilibre est donc très bon. Nous allons maintenant essayer de maintenir cette dynamique et cette mentalité pour relever de plus grands défis », a-t-il déclaré.

A la question de savoir quelle note il s’attribuait sur le plan individuel, Sarabia a répondu qu’elle était forcément bonne. « Je n’aime pas me faire remarquer mais je suis très content. Et pas seulement pour les buts et les passes décisives. Je me sens à l’aise dans le vestiaire et l’intégration se passe très bien. Cela vous donne confiance et tranquillité d’esprit lorsque vous jouez. » Au sujet de ses coéquipiers (Neymar, Mbappé, Cavani, Icardi, Di Maria et lui-même), qui jouent aussi sur le front offensif, Pablo Sarabia a laissé entendre qu’ils constituaient « peut-être » la meilleure ligne d’attaque d’Europe.

Sarabia ne met pas la charrue avant les boeufs

Pour lui, « le danger augmente de façon exponentielle » avec autant de munitions différentes pour Thomas Tuchel. A propos de la conquête de la Ligue des Champions, Sarabia a misé sur la prudence. Pour lui, ce serait une erreur de croire qu’elle arrivera facilement dans la vitrine du club. « Nous allons essayer de faire en sorte que ce soit l’année du PSG en Ligue des Champions. Mais nous serions dans l’erreur si nous pensions gagner les matches avant de jouer. »

« A l’heure actuelle, la seule finale que nous aurons dans ce tournoi est avec Dortmund (8es de finale). Nous devrons passer ce tour puis le suivant… C’est la voie à suivre pour pouvoir faire quelque chose de grand. » Au final, Pablo Sarabia mise encore et toujours sur le travail, la détermination sans oublier l’humilité au PSG. C’est pour cela qu’il est autant apprécié par le staff, ses partenaires et les fans. Le natif de Madrid est en train de justifier son transfert estival. Rappelons que le Paris Saint-Germain avait déboursé 18 millions d’euros pour le déloger du FC Séville.

Images de IconSport