Sergio Ramos savoure le sacre de l’Espagne : « Un voyage de rêve »

Sergio Ramos n’a pas caché sa fierté. Au lendemain du sacre mondial de l’Espagne, l’ancien capitaine de la Roja a partagé un message chargé d’émotion sur Instagram. Légende de la sélection espagnole avec ses 180 sélections, le défenseur s’est réjoui d’avoir participé aux célébrations en rapportant le trophée à la nouvelle génération championne du monde.

Une publication qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et rappelé la place particulière qu’occupe toujours Ramos dans l’histoire du football espagnol.

« Un voyage de rêve »

Sur son compte Instagram, Sergio Ramos a publié plusieurs photos où il pose avec le trophée de la Coupe du monde, accompagné d’un message à la fois nostalgique et rempli de fierté.

« De retour avec les trophées. Un voyage de rêve et la meilleure façon de rentrer à la maison. Je retiens surtout l’expérience et l’émotion d’avoir porté le trophée à notre sélection championne en tant que joueur espagnol comptant le plus de sélections (180). »

À travers ces quelques lignes, le champion du monde 2010 rappelle son lien indéfectible avec la Roja, dont il demeure le joueur le plus capé de l’histoire.

Une légende toujours liée à la Roja

Même s’il n’a pas participé au sacre mondial de 2026 sur le terrain, Sergio Ramos reste une figure incontournable du football espagnol. Son palmarès avec la sélection est exceptionnel : une Coupe du monde remportée en 2010, deux Championnats d’Europe (2008 et 2012) et désormais le bonheur d’avoir vu une nouvelle génération ramener une deuxième étoile à l’Espagne.

Son apparition lors des célébrations a été largement saluée par les supporters espagnols, heureux de voir l’une des plus grandes légendes de leur histoire partager ce moment avec les nouveaux héros de la Roja.

À 180 sélections, Sergio Ramos demeure une référence absolue du football espagnol, et son message illustre parfaitement l’attachement qu’il conserve envers une sélection avec laquelle il a écrit quelques-unes des plus belles pages de sa carrière.