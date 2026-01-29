Sergio Ramos vise un nouveau sport !

À 39 ans, Sergio Ramos n’a pas encore tourné la page du football, mais regarde déjà ailleurs. Un combat de boxe face à Andrew Tate, annoncé pour l’été au Qatar, pourrait marquer un tournant spectaculaire dans l’après-carrière du défenseur espagnol.

Il y a des légendes qui refusent le silence de l’après-carrière. Sergio Ramos, en fait partie. À 39 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid, toujours officiellement actif malgré la fin de son aventure au CF Monterrey, en décembre dernier, continue de nourrir des projets à la frontière du sport et du spectacle.

Selon plusieurs sources concordantes, dont le compte spécialisé Moslee, Sergio Ramos serait sur le point de disputer un combat de boxe professionnelle face à Andrew Tate. L’affrontement, prévu en six rounds, devrait se tenir le 22 août prochain au Qatar, sous l’égide de la promotion britannique Misfits Boxing. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Sergio Ramos très attaché à la boxe

Ce projet n’est pas totalement improvisé. Depuis plusieurs années, Ramos affiche publiquement son attrait pour la boxe, discipline qu’il pratique régulièrement dans l’intimité de ses entraînements. L’Espagnol, connu pour son tempérament guerrier sur les pelouses européennes, semble vouloir transposer cette identité combative dans un autre univers.

Dans l’histoire du football, rares sont les joueurs à avoir franchi ce pas vers le ring. Quelques figures, comme Eric Cantona dans un registre artistique ou Zlatan Ibrahimović dans celui des arts martiaux, ont exploré d’autres formes d’expression physique. Ramos, lui, choisit la voie la plus frontale, celle du combat réglementé, avec tout ce que cela implique en termes d’exposition et de risques.

Mais l’annonce ne se limite pas à une simple curiosité sportive. Le choix de l’adversaire soulève déjà une vive polémique. Andrew Tate, ancien kickboxeur devenu figure ultra-médiatique des réseaux sociaux, est un personnage profondément clivant. Banni de plateformes comme Instagram ou TikTok pour des propos jugés misogynes, il est également poursuivi dans plusieurs affaires judiciaires graves, notamment pour viol et trafic d’êtres humains. Un contexte qui donne à cette affiche une dimension bien plus lourde que le simple divertissement.

Pour Ramos, l’enjeu dépasse sans doute la victoire ou la défaite sur un ring. S’associer, même indirectement, à une figure aussi controversée interroge sur la frontière entre la recherche de nouveaux défis et le risque de brouiller une légende patiemment construite.

Dans quelques années, comment se souviendra-t-on de Sergio Ramos ? Comme d’un défenseur mythique aux cartons rouges légendaires, ou aussi comme d’un champion ayant choisi de prolonger sa carrière par d’autres combats, au sens propre comme au figuré ? La réponse, cette fois, ne se jouera pas sur une pelouse, mais entre quatre cordes.