Les entraîneurs aux plus gros salaires, la surprise du chef !

Par le biais de France Football, on peut prendre note des revenus perçus par les entraîneurs réputés. Diego Simeone (Atletico Madrid) tire son épingle du jeu !

En plus d’avoir publié la liste des footballeurs qui ont encaissé le plus d’argent (En savoir plus), le média a fait la même chose pour les entraîneurs. Notez que France Football table sur trois éléments : le salaire brut pour cette saison 2019/2020, les primes de l’exercice précédent et enfin les revenus publicitaires. A la surprise générale, ou presque, c’est Simeone qui décroche la première place. Le coach argentin de l’Atletico Madrid a encaissé au total 40,5 millions d’euros.

Il devance largement Antonio Conte (Inter Milan, 30 millions) et Pep Guardiola (Manchester City, 27 millions). Champion d’Europe en titre avec Liverpool, Jürgen Klopp n’est pas loin derrière (24 millions). Pour compléter le « Top 5 », on retrouve José Mourinho, qui a signé à Tottenham en novembre dernier, avec 23 millions. Pour pousser un Cocorico français, il faut regarder la même ligne que le « Special One » !

Zidane loin de Simeone, Tuchel encore plus

En effet, Zinedine Zidane a aussi encaissé 23 millions au Real Madrid. « Zizou » est donc à égalité avec le Portugais. Pour ce qui est de la Ligue 1, il faut descendre bien plus bas dans le classement. C’est Leonardo Jardim (ex-Monaco) qui a touché le plus gros pactole (10,2 millions). Quid de Thomas Tuchel ?

Eh bien l’entraîneur allemand occupe seulement la 18e place avec 8,5 millions. C’est assez surprenant qu’un coach qui figure sur le banc du PSG perçoive une somme aussi « basse » (tout est relatif, je vous l’accorde…). Notez que Bruno Genesio (Beijing Guoan, ex-OL) occupe la vingtième place avec 8 millions d’euros. Le Français a donc encaissé pratiquement autant d’argent que Tuchel alors qu’il officie en… Chine.

Images de IconSport