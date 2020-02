Mercato / OM : Tapie gêné par une chose très importante

L’ancien président de l’OM, Bernard Tapie, a parlé de football lors d’une interview accordée au journal Le Parisien.

A propos de Marseille, qui reste son club de cœur, Tapie, a déclaré que « le club n’a pas un effectif à la hauteur de son image ». Pour lui, il y a un sacré contraste entre cette analyse et le fait que l’OM soit « deuxième du classement » en Ligue 1. Puis Bernard Tapie a indiqué n’avoir « aucun rapport avec les gens de l’OM ». L’homme d’affaires a quand même nuancé son propos en citant le président actuel du club phocéen.

« Jacques-Henri Eyraud m’a fait dire qu’il serait heureux que je vienne un jour donner le coup d’envoi d’un match. Il n’y a aucun contentieux entre nous. » Au final, Tapie a donc privilégié le fait de ne pas dézinguer Eyraud et les autres dirigeants marseillais. A propos du PSG maintenant, il a confié qu’à ses yeux le club parisien disposait de « la meilleure équipe d’Europe ».

Tapie s’interroge sur le PSG

Mais Bernard Tapie se demande si le Paris Saint-Germain arrivera, ou non, à remporter la Ligue des Champions cette saison. Pour lui, la « faiblesse » de la Ligue 1, où aucune écurie ne peut rivaliser avec Neymar et consorts, n’aide pas le club à franchir un cap majeur. Il est vrai qu’il y a un gouffre entre le niveau de la Ligue 1 et celui que l’on voit régulièrement en C1…

Cette saison, le PSG défiera le Borussia Dortmund en 8es de finale de la Ligue des Champions. Le club français sera favori avant d’affronter le BVB 09. Mais c’était aussi le cas avant la double confrontation face à Manchester United la saison passée. Après avoir fait le travail à Old Trafford (2-0), les hommes de Thomas Tuchel s’étaient écroulés au Parc des Princes (1-3)…

Images de IconSport