Chelsea / Brésil : Thiago Silva a très peur de quelque chose…

Le défenseur central Thiago Silva (Chelsea) craint franchement que plusieurs joueurs se blessent cette saison.

Au cours d’un point presse, l’ancien capitaine du PSG a déclaré qu’il faut « se réinventer sans arrêt ». En effet, chaque club et chaque sélection « perd des joueurs infectés par le Covid-19, ou d’autres qui se blessent » à cause de l’accumulation des matches. Thiago Silva a mis en avant le fait que les footballeurs ne sont « pas des machines ».

Pour l’international brésilien, « des études récentes » prouvent « qu’il est plus probable qu’on se blesse après avoir enchaîné quatre ou cinq matches » en l’espace d’une quinzaine de jours. A ses yeux, « c’est très inquiétant » lors de cet exercice 2020/2021. Sur le plan personnel, Thiago Silva est encore plus sérieux qu’auparavant.

Thiago Silva a eu mal à la tête…

« Avant, je mangeais plein de bêtises, après, et même parfois avant les matches. Mais maintenant, je fais beaucoup plus attention », a-t-il indiqué. Pour ce qui est de son adaptation à la Premier League anglaise, on peut dire que le joueur auriverde a réussi à s’imposer à Chelsea.

Néanmoins, Thiago Silva n’a pas caché que lors des « deux derniers matchs », il a eu « un terrible mal de crâne après coup ». Pourquoi ? Eh bien tout simplement car il y a « des duels aériens sans arrêt » et « un rythme de jeu très élevé » par rapport à la Ligue 1 qu’il connaît très bien.

