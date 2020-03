Mercato / PSG : Thiago Silva se fait peut-être un gros film…

Le défenseur central brésilien du PSG, Thiago Silva, continue de s’interroger en ce qui concerne son avenir.

On peut le comprendre… En effet, l’ancien joueur du Milan AC n’a pas d’offre entre les mains afin de prolonger son contrat au PSG. A 35 ans, le défenseur central pourrait donc quitter librement le club de la capitale française le 30 juin prochain. A moins, bien sûr, que Leonardo décide finalement de lui offrir une prolongation. A vrai dire, ce scénario semble être de plus en plus improbable au fil des jours qui s’écoulent…

Le directeur sportif et d’autres dirigeants du PSG jugent sans doute que Thiago Silva arrive en bout de course. Le capitaine parisien a passé largement le cap de la trentaine d’années. Présent à Paris depuis 2012, le footballeur a disputé 30 matches, inscrit 1 but et effectué 1 passe décisive. Actuellement indisponible, Thiago Silva n’incarne plus vraiment le futur.

Thiago Silva aurait une préférence

D’après El Mundo Deportivo, le natif de Rio de Janeiro a conscience du fait qu’il n’obtiendra sans doute pas un nouvel engagement au Parc des Princes. Le média espagnol assure que « le dernier souhait de Thiago Silva » serait tout simplement de… « terminer sa carrière en jouant avec Messi » ! El Mundo Deportivo précise que « pour l’instant, il n’y a pas eu de contact » entre les deux parties concernées.

Notez que Thiago Silva serait prêt à faire un gros effort sur le plan salarial afin d’endosser le maillot barcelonais. Il préférerait nettement atterrir au Camp Nou, à ce stade, plutôt que de filer en Chine, aux États-Unis ou encore au Qatar. Objectivement, on peut douter du fait que les Blaugrana songent à recruter le capitaine du PSG. Ils disposent déjà de Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et consorts au poste de défenseur central… A moins qu’ils voient Thiago Silva comme une bonne solution de remplacement.

Images de IconSport