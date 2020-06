Mercato / PSG : Thiago Silva ne fera pas un cadeau à Leonardo

Déçu du non-renouvellement de son contrat au PSG, le défenseur central Thiago Silva n’accordera aucune faveur aux dirigeants.

Rappelons que le bail de l’international brésilien expirera le 30 juin prochain. Autrement dit, dans deux semaines. Mais les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent que Thiago Silva reste au Parc des Princes jusqu’à la fin de la campagne en Ligue des Champions. A priori, l’UEFA relancera la C1 durant le mois d’août. Par conséquent, l’ancien joueur du Milan AC restera sûrement avec ses coéquipiers jusqu’au 31.

Même s’il veut terminer le travail commencé au PSG, le footballeur âgé de 35 ans ne digère pas la décision signée Leonardo. Selon RMC, des proches du capitaine parisien ont indiqué qu’il est « dépité et attristé par la tournure des événements » étant donné qu’il « aime le PSG ». Thiago Silva « se sent très en forme », malgré son âge, et il a toujours « faim » de victoires.

Thiago Silva sera intraitable

Le défenseur central est donc « démuni » mais « pas pour autant démotivé ». Le Brésilien rêve de boucler la boucle en beauté au Paris Saint-Germain avec… un triomphe en Ligue des Champions. Mais au niveau contractuel, Thiago Silva « ne fera pas de cadeau au PSG ». Lors des « négociations » pour prolonger son bail de deux mois, « O Monstro » réclamera sûrement de garder son salaire du moment.

A priori, les dirigeants du PSG lui accorderont cela. En effet, on imagine mal qu’ils se passent des services du capitaine de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel à ce stade. Le son de cloche est identique en ce qui concerne le goleador uruguayen Edinson Cavani. Les deux hommes n’incarnent plus l’avenir aux yeux de Leonardo… mais encore le présent pendant quelques temps.

Images de IconSport