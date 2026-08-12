Tirage Loto : découvrez les numéros gagnants du mercredi 12 août 2026

Le tirage Loto du mercredi 12 août 2026 a livré ses résultats. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO7 ainsi que les dix codes Loto tirés au sort.

Les joueurs peuvent désormais vérifier leur grille et leur reçu afin de savoir s’ils font partie des gagnants. Le jackpot de 2 millions d’euros a été remporté lors de ce tirage.

Le NUMÉRO7 gagnant de ce mercredi est le 3 077 476.

Tirage du mercredi 12 août 2026 4 5 18 22 35 NUMÉRO CHANCE : 2 NUMÉRO7 : 3 077 476

Les codes Loto gagnants du mercredi 12 août 2026

Les dix codes gagnants tirés au sort sont : A 0360 9591, F 0634 6620, F 5340 2951, F 5617 5440, I 9920 5069, N 5723 3161, O 9358 9080, P 9476 6901, V 3408 5913 et W 9716 7396. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros.

Le jackpot de 2 millions d’euros a été remporté par un joueur ayant trouvé les cinq bons numéros ainsi que le Numéro Chance.

Comment récupérer ses gains ?

Les gains obtenus avec une grille validée en ligne sont automatiquement crédités sur le compte joueur FDJ. Pour les tickets achetés dans un point de vente, le joueur doit conserver son reçu et suivre la procédure prévue par la Française des Jeux en fonction du montant remporté.

Le prochain tirage Loto aura lieu le samedi 15 août 2026. Le jackpot repartira à un minimum de 2 millions d’euros, avec également dix nouveaux codes Loto à 20 000 euros tirés au sort.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.