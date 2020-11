Tottenham : l’étrange sortie de Mourinho

Tottenham est très bien positionné au classement de Premier League. Au point de viser le titre ? José Mourinho répond à sa manière.

Tottenham s’est imposé (0-1) sur le fil à West Bromwich dimanche lors de la 8e journée de Premier League, grâce à un but de l’incontournable Harry Kane à la 88e minute. Avec ce troisième succès d’affilée en championnat, les Spurs (qui n’ont plus perdu depuis la 1ère journée) pointent à la 2e place au classement, à un point du leader Leicester. Le club londonien peut-il prétendre au titre de champion d’Angleterre ?

Pour Mourinho, Tottenham serait champion dans de nombreux pays

« Je dirais que cette équipe pourrait être championne dans de nombreux pays européens », a répondu José Mourinho. Il est vrai qu’en Hongrie, en Belgique, en Ecosse, en Roumanie ou dans bien d’autres contrées européennes, Tottenham serait probablement champion. Néanmoins, il est peut probable que s’ils évoluaient dans ces nombreux pays, les Spurs auraient autant de moyens pour bâtir une équipe aussi performante, ni d’ailleurs d’attirer Mourinho sur le banc…

Cette réflexion est donc très étonnante, à moins que Mourinho considère que son équipe puisse rivaliser avec le Bayern Munich en Allemagne, ou le Real Madrid en Espagne par exemple. « La Premier League est la plus difficile à remporter, car en Premier League, vous pouvez faire une bonne saison, peut avoir beaucoup de points, mais à la fin … Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Leicester, Arsenal », a-t-il jugé.

« Donc tu peux avoir une bonne saison et ne pas être champion. Alors que pouvons-nous faire ? Nous allons prendre match après match. Nous essayons de gagner, nous ne nous soucions pas des autres. Je vous promets que je ne suis pas inquiet pour Leicester vs les Wolves, ou Manchester City vs Liverpool. Si Liverpool gagne, c’est parce que City perd des points. Si Leicester gagne, c’est parce que les Wolves ont perdu des points », a ajouté Mourinho.

Images de IconSport