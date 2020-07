Tottenham : Mourinho explique le coup de sang de Lloris

Le capitaine de Tottenham, Hugo Lloris s’en est pris à son coéquipier Heung-min Son à la mi-temps du match remporté face à Everton (1-0).

Hugo Lloris est habituellement calme sur les terrains, mais il lui arrive de sortir de ses gonds. Vous vous souvenez peut-être de son coup de gueule au retour dans le vestiaire du temps où il jouait encore à Lyon. Cette fois-ci, il n’a pas attendu d’être à l’abri des regards pour secouer son partenaire Heung-min Son. A la mi-temps du match remporté face à Everton (1-0) lundi soir lors de la 33e journée de Premier League, le champion du monde français s’en est pris ouvertement à l’attaquant coréen, obligeant plusieurs de leurs coéquipiers à s’interposer.

Après la rencontre, José Mourinho est revenu sur cet incident et a tenté d’en expliqué la raison. « C’est parti d’un tir de Richarlison, Hugo a pensé que nos attaquants devaient faire plus en défense et il s’est disputé avec Son. A la mi-temps, je voulais que les joueurs aient bien compris le message, j’étais très content de ça, il n’y a rien de mal. C’est probablement la conséquence de nos réunions », a-t-il confié. « Si vous voulez blâmer quelqu’un pour cela, c’est moi », a-t-il assumé.

« J’ai critiqué mes joueurs, car ils n’étaient pas assez critiques envers eux-mêmes. Je leur ai demandé d’être plus exigeants les uns envers les autres. Son est un garçon formidable, tout le monde l’aime mais son capitaine lui a dit d’en faire plus, de plus donner pour l’équipe », a ajouté l’entraîneur des Spurs. Tout est rapidement rentré dans l’ordre puisqu’avant le coup d’envoi de la seconde période, Hugo Lloris et Heung-min Son se sont donnés l’accolade.

Images de IconSport

What’s happened there?!? ?

Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! ?

Watch the second half live on Sky Sports PL! ? pic.twitter.com/pw7l8fklBg

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020