AS Rome : Totti fait un aveu lié à sa fidélité incroyable

La légende Francesco Totti pense franchement que ce sera difficile de trouver un autre joueur comme lui à l’AS Rome.

Rappelons que l’ancien attaquant a porté le maillot des Giallorossi durant toute sa carrière de footballeur professionnel. En plus de cela, Totti avait été formé en partie au sein du club de la Louve. Selon la presse italienne dont le Corriere dello Sport, celui qu’on surnommait « Il Capitano » a laissé entendre qu’il ne laisserait sans doute pas un footballeur rester autant dans un club.

« Si j’étais l’agent d’un Totti de 25 ans ? Il ne jouerait certainement pas pour la Roma. (…) Ils l’auraient déjà acheté (rires) », a déclaré l’Italien. Il est vrai que bon nombre de clubs seraient ravis de pouvoir s’offrir un joueur de ce calibre en 2020… Francesco Totti a enfoncé le clou en affirmant « qu’il aurait du mal à rester à Rome pendant si longtemps ».

Totti a repéré un Italien très prometteur

Aujourd’hui, « Il Capitano » aimerait bien détecter « des jeunes prometteurs » au cours des mois et des années à venir. Ensuite, Totti essaierait de les faire intégrer son agence d’agents. Apparemment, la légende a des vues sur Sebastiano Esposito. Cet attaquant transalpin âgé de 17 ans est en train de se faire un nom à l’Inter Milan cette saison.

Il a pris part à 10 matches, inscrit 4 buts et effectué 1 passe décisive. Sur le papier, Francesco Totti et ses collaborateurs feraient donc une belle opération s’ils arrivaient à convaincre Esposito d’intégrer leur « écurie » si on peut dire. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de ce footballeur est de 10 millions d’euros sur le marché des transferts.