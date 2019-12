Mercato / PSG : Tuchel victime d’un fantôme horrible ?

A en croire le quotidien L’Equipe, l’entraîneur Thomas Tuchel est de plus en plus isolé au PSG cette saison alors que se profile la fin de cette année 2019.

Selon ce média, les « relais » du coach allemand sont « de moins en moins nombreux » au sein du vestiaire. Malgré des résultats satisfaisants tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions, Tuchel est loin de faire l’unanimité auprès de ses joueurs. Pour L’Equipe, « la fracture » entre les deux parties remonte à l’exercice précédent. Bon nombre de footballeurs du Paris Saint-Germain ont encore en travers de la gorge l’attitude de Thomas Tuchel suite au fiasco contre Manchester United.

Après avoir gagné à Old Trafford sans trembler (0-2). les Parisiens avaient sombré au Parc des Princes (1-3)… contre des Red Devils largement à leur portée. Certains reprochent, encore et toujours à l’Allemand d’avoir mis la responsabilité de cette élimination en C1 sur l’équipe. Ils auraient aimé que l’ex-technicien de Dortmund assume aussi sa part de responsabilité dans cette élimination piteuse qui a meurtri profondément le club.

Tuchel a resserré les vis avec Leonardo

Des éléments comme Neymar (relation détériorée au fil du temps), Edinson Cavani (statut au PSG / manque de temps de jeu) et Kylian Mbappé (mécontentement liée à ses sorties du terrain) ne s’entendent plus vraiment avec Tuchel. De toute évidence, le retour de Leonardo au poste de directeur sportif a changé la donne. Le Brésilien a choisi de miser sur l’ordre et la discipline. Il veut que les joueurs soient concentrés à fond toute la saison sur leurs objectifs. En prime, Leonardo attend d’eux qu’ils aient une attitude irréprochable au quotidien.

Forcément, Thomas Tuchel a dû aussi muscler son discours au fil des derniers mois. L’heure d’être « copain » avec tel ou tel élément n’est plus d’actualité. Au final, L’Equipe précise que l’entraîneur « se replie de plus en plus sur la partie germanophone de son staff ». Même ses relations avec « le corps médical du club » ne sont plus au beau fixe. Il n’hésite plus à laisser « parfois à la porte de certaines causeries de jour de match les autres éléments du staff ».

Va-t-il s’accrocher longtemps à son fauteuil ?

Pour le moment, Tuchel reste quand même ancré solidement au PSG. Il n’est pas question d’un départ en cette fin d’année 2019. En revanche, un autre couac en Ligue des champions pourrait lui être fatal… Notez que le contrat du coach allemand expirera le 30 juin 2021. A ce stade, il est difficile de dire s’il l’honorera, ou non, jusqu’à cette date. L’homme âgé de 46 ans pourrait très bien rendre son tablier à l’issue de cette saison. A moins, bien sûr, que ce soient les dirigeants du Paris Saint-Germain qui l’éjectent…