Un match, une légende : Portugal – Pays-Bas (2006), la « Bataille de Nuremberg », le match le plus sanctionné de l’histoire du Mondial

Le 25 juin 2006, la Coupe du monde allemande offre l’un des matchs les plus chaotiques de son histoire. Opposés en huitième de finale au stade de Nuremberg, le Portugal et les Pays-Bas livrent une bataille aussi intense que nerveuse.

Dix-neuf ans plus tard, alors que le Mondial 2026 a déjà vu trois cartons rouges lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, cette rencontre reste la référence absolue en matière de sanctions disciplinaires.

Ce soir-là, l’arbitre russe Valentin Ivanov distribue pas moins de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges, un record dans l’histoire de la Coupe du monde. Une performance arbitrale qui fera entrer ce duel dans la légende sous le surnom de « Bataille de Nuremberg ».

Un huitième de finale qui dégénère

L’affiche est pourtant alléchante. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, Luis Figo et Deco affronte les Pays-Bas de Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben et Mark van Bommel. Deux nations ambitieuses qui rêvent d’aller loin dans la compétition.

Le Portugal prend rapidement l’avantage grâce à Maniche, auteur de l’unique but du match dès la 23e minute. Mais au fil des minutes, la tension monte. Les fautes se multiplient, les provocations aussi. Chaque duel semble être une déclaration de guerre.

Cristiano Ronaldo, victime de plusieurs interventions musclées, doit même quitter prématurément la pelouse sur blessure. L’ambiance devient électrique et l’arbitre peine à reprendre le contrôle des événements.

Les cartons pleuvent de tous les côtés. Les joueurs contestent, s’accrochent et multiplient les gestes d’antijeu. Le football passe progressivement au second plan.

Quatre expulsions et un record historique

La rencontre bascule définitivement dans le chaos en seconde période. Le Néerlandais Khalid Boulahrouz est expulsé après un deuxième carton jaune. Quelques minutes plus tard, le Portugais Costinha reçoit lui aussi un second avertissement synonyme de carton rouge.

Les exclusions se poursuivent avec Deco côté portugais et Giovanni van Bronckhorst côté néerlandais. Au total, deux joueurs de chaque équipe quittent la pelouse avant le coup de sifflet final.

Le bilan est hallucinant : 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges, un record toujours inégalé dans l’histoire de la Coupe du monde.

Malgré cette tempête disciplinaire, le Portugal conserve son avantage et s’impose 1-0. Les hommes de Luiz Felipe Scolari poursuivront leur route jusqu’en demi-finale, où ils seront éliminés par la France de Zinédine Zidane.

Mais ce que l’histoire a retenu de cette soirée n’est pas la qualification portugaise. C’est l’intensité extrême, la nervosité permanente et cette avalanche de sanctions qui ont transformé un huitième de finale en véritable guerre de tranchées.

Près de vingt ans plus tard, chaque fois qu’un match de Coupe du monde dégénère, un souvenir revient immédiatement dans les mémoires : celui de cette incroyable soirée de Nuremberg, le match le plus sanctionné de l’histoire du Mondial.