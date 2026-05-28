Un match, une légende : Real Madrid – Atlético (2016), la nuit où la onzième Coupe d’Europe est devenue éternelle

Le 28 mai 2016, au stade San Siro de Milan, le Real Madrid écrit une nouvelle page de sa légende européenne. Opposés à l’Atlético Madrid en finale de la Ligue des champions, les Madrilènes s’imposent au terme d’une interminable séance de tirs au but après un match tendu, étouffant et chargé d’émotion.

Cette victoire offre au Real sa onzième Coupe d’Europe, la célèbre “Undécima”, deux ans après la “Décima” remportée déjà face au voisin madrilène.

Ramos frappe encore, l’Atlético résiste

Cette finale possède un parfum particulier. L’Atlético de Diego Simeone rêve de prendre sa revanche après la douleur de Lisbonne en 2014. Le Real, lui, veut confirmer son retour au sommet européen sous les ordres d’un jeune entraîneur encore inexpérimenté à ce niveau : Zinédine Zidane.

Et comme souvent dans les grands rendez-vous européens, un homme va surgir : Sergio Ramos.

À la 15e minute, le capitaine madrilène profite d’un ballon mal repoussé dans la surface pour ouvrir le score. Une nouvelle fois, Ramos marque contre l’Atlético en finale de Ligue des champions. Un scénario presque irréel tant il rappelle celui de la “Décima”.

Le Real semble alors maîtriser son sujet. Mais l’Atlético refuse de céder. Combatifs, agressifs, les Colchoneros reviennent progressivement dans le match malgré un penalty manqué par Antoine Griezmann en seconde période.

À la 79e minute, la délivrance arrive finalement pour les hommes de Simeone. Sur un centre venu de la droite, Yannick Carrasco surgit et égalise. San Siro bascule. Tout est relancé.

Une séance devenue mythique dans cette onzième Coupe d’Europe

Les prolongations deviennent irrespirables. Les deux équipes sont épuisées mais continuent de lutter avec leurs dernières forces. Chaque duel semble décisif, chaque ballon pèse une tonne.

Le score reste bloqué à 1-1. La finale va donc se jouer aux tirs au but.

Le Real Madrid garde son sang-froid. Lucas Vázquez, Marcelo, Gareth Bale et Sergio Ramos transforment leurs tentatives avec maîtrise. Côté Atlético, le drame survient lorsque Juanfran trouve le poteau sur le quatrième tir des Colchoneros.

Le destin est alors entre les pieds de Cristiano Ronaldo.

Le Portugais s’avance, prend son élan et transforme le penalty décisif. Immédiatement, il retire son maillot et célèbre devant les supporters madrilènes. Le Real Madrid est champion d’Europe pour la onzième fois.

Cette image deviendra l’un des symboles de la domination européenne madrilène des années 2010.

Le début de l’ère Zidane

Au-delà du trophée, cette finale marque aussi le début d’une dynastie. Arrivé quelques mois plus tôt sur le banc madrilène, Zinédine Zidane remporte sa première Ligue des champions comme entraîneur.

Ce succès lance une période historique : le Real Madrid gagnera ensuite trois Ligues des champions en quatre saisons, un exploit inédit dans l’ère moderne.

La route vers cette “onzième Coupe d’Europe” avait déjà été intense. En phase de groupes, le Real avait affronté le PSG, le Shakhtar Donetsk et Malmö. Puis les Madrilènes avaient éliminé successivement la Roma, Wolfsburg et Manchester City avant de retrouver l’Atlético en finale.

Mais dans les mémoires, il restera surtout cette soirée de Milan. Une finale tendue jusqu’au bout. Une nouvelle blessure pour l’Atlético. Et une nouvelle preuve que, dans les moments les plus extrêmes, le Real Madrid possède quelque chose d’unique.

Car certaines équipes gagnent des trophées.

Le Real Madrid, lui, construit des légendes.