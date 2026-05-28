Un match, une légende : Liverpool – Real Madrid (2022), la nuit de la Quatorzième

Le 28 mai 2022, au Stade de France, le Real Madrid écrit une nouvelle page de sa légende européenne. Opposés à Liverpool en finale de la Ligue des champions, les Madrilènes s’imposent 1-0 au terme d’une rencontre intense, dominée par moments par les Anglais, mais maîtrisée avec un réalisme et un sang-froid typiquement madrilènes.

Ce soir-là, le Real remporte sa 14e Ligue des champions, la fameuse “Quatorzième”, au terme d’un parcours devenu mythique dans l’histoire de la compétition.

Courtois infranchissable, Vinicius décisif

Avant même le coup d’envoi, cette finale possède une dimension particulière. Liverpool rêve de revanche après la finale perdue en 2018 face au même adversaire. De son côté, le Real Madrid arrive porté par une campagne européenne complètement folle.

Mais dès les premières minutes, Liverpool impose un rythme infernal. Mohamed Salah, Sadio Mané et Luis Díaz multiplient les offensives. Le Real souffre, recule, mais tient grâce à un homme : Thibaut Courtois.

Le gardien belge réalise une prestation gigantesque. Parade après parade, il écœure les attaquants des Reds. Sa détente sur la frappe de Mané restera l’une des images fortes de cette finale. Impérial dans les airs, rapide sur sa ligne, il maintient le Real en vie pendant les temps forts anglais.

Puis, comme souvent avec cette équipe madrilène, tout bascule sur une seule action.

À la 59e minute, Federico Valverde déborde côté droit et adresse un centre tendu au second poteau. Vinicius Junior surgit et pousse le ballon au fond des filets. 1-0 pour le Real Madrid.

Le Stade de France explose côté espagnol. Liverpool pousse encore, Salah tente tout jusqu’au bout, mais Courtois continue son récital. Le Belge terminera la rencontre avec plusieurs arrêts décisifs et sera élu homme du match.

Une campagne devenue éternelle

Cette finale ne représente pas seulement un trophée supplémentaire pour le Real Madrid. Elle vient conclure l’une des campagnes les plus spectaculaires de l’histoire moderne de la Ligue des champions.

Avant d’arriver à Paris, les Madrilènes avaient déjà défié l’impossible à plusieurs reprises.

En huitième de finale, le PSG pensait avoir fait le plus dur après sa victoire à l’aller. Mais au Bernabéu, Karim Benzema renverse tout avec un triplé historique.

En quart de finale contre Chelsea, le Real vacille encore avant qu’un but salvateur de Rodrygo n’envoie le match en prolongation, où Benzema frappe une nouvelle fois.

Puis vient la demi-finale face à Manchester City, probablement la plus folle de toutes. Mené jusqu’à la 89e minute au retour, le Real semble condamné. Mais Rodrygo inscrit un doublé en deux minutes et plonge le Bernabéu dans une folie indescriptible. Benzema transforme ensuite un penalty en prolongation pour envoyer Madrid en finale.

Cette équipe semblait portée par quelque chose de supérieur. Une force mentale unique. Une capacité à survivre dans les moments impossibles.

Le 28 mai 2022, cette aventure atteint son apogée.

Avec cette victoire, Carlo Ancelotti devient le premier entraîneur de l’histoire à remporter quatre Ligues des champions. Karim Benzema confirme son statut de leader absolu. Vinicius Junior entre dans une nouvelle dimension. Et Courtois signe l’un des plus grands matchs de gardien jamais vus en finale de C1.

Car certaines campagnes européennes dépassent le football.

Et cette Quatorzième du Real Madrid appartient désormais à l’éternité.