La légende néerlandaise Marco van Basten a parlé du jour où il a croisé la route d’un certain… Zlatan Ibrahimovic.

Interrogé par le biais du Corriere della Sera, Van Basten a parlé de cet événement qui l’avait marqué profondément. « Quand je suis retourné à l’Ajax, un garçon m’a provoqué. Tu es Van Basten, dit-il en me passant le ballon, montre-moi ce que tu peux faire. » Problème : l’ancien attaquant ne pouvait « plus bouger » sa « cheville » sur le terrain. Par conséquent, Marco van Basten était incapable de montrer à cet élément prometteur ce dont il était capable.

A ce moment-là, le Batave avait « compris » qu’il ne pourrait « jamais être un entraîneur comme Cruyff, qui vivait aussi ce qu’il avait été (en tant que joueur, ndlr) ». Lorsque le journaliste du Corriere della Sera lui a demandé qui était ce garçon si impertinent, Marco van Basten a livrée une réponse teintée d’humour. « Oh, je suis sûr que tu le connais. Son nom était Zlatan, son nom de famille était Ibrahimovic. »

Van Basten raffole aussi de Ronaldo, mais…

Plus sérieusement, Van Basten a reconnu aisément que l’attaquant suédois est devenu un joueur de classe mondiale. Comme beaucoup d’observateurs, il a le sentiment que lui et « Ibra » se ressemblent pas mal. « Au début de sa carrière, il était semblable à moi. Très technique, dans tous les domaines. Puis il a lui aussi compris le secret pour être un grand. » Aujourd’hui, Marco van Basten pense toujours qu’un attaquant de haut niveau doit « devenir une machine » sur le terrain.

Le Néerlandais a indiqué qu’il était indispensable de se « concentrer sur le but, uniquement sur le but ». Même s’il apprécie Ibrahimovic ou encore « CR7 », Van Basten n’a pas caché qu’il préférait Lionel Messi. « Ronaldo est un grand joueur. Mais ceux qui prétendent qu’il est plus fort que Messi ne comprennent pas le football ou sont de mauvaise foi. Messi est unique. Inimitable et irremplaçable. (…) Enfant, il est tombé dans le pot du génie du football. »

Images de IconSport