Mercato / OM : des noms circulent pour remplacer Villas-Boas !

Selon Tuttomercatoweb, les dirigeants de l’OM auraient déjà anticipé, ou presque, un départ éventuel d’André Villas-Boas.

En ce moment, le club phocéen est au cœur de l’actualité footballistique en France. Il faut dire que le directeur sportif Andoni Zubizarreta a choisi de rendre son tablier (En savoir plus). Une rumeur met en avant le fait que l’entraîneur André Villas-Boas pourrait faire de même au cours des heures ou des jours à venir (En savoir plus).

Cas échéant, le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud devraient trouver deux remplaçants de qualité. Rappelons que l’OM a fini la saison 2019/2020 de Ligue 1 à la deuxième place. Du coup, l’écurie basée au Stade Vélodrome disputera la phase de poules de la Ligue des Champions.

Pochettino et un ancien du club cités !

Pour Tuttomercatoweb, le duo McCourt-Eyraud aurait déjà commencé à chercher un entraîneur réputé pour succéder à Villas-Boas. Les noms de Mauricio Pochettino (ex-Tottenham) et de Gabriel Heinze (ex-Vélez Sarsfield) figureraient sur la short-list des décideurs de l’OM.

Les deux techniciens de nationalité argentine possèdent la particularité d’être libres de tout engagement. Cependant, Pochettino privilégie clairement une nouvelle expérience en Angleterre ou en Espagne. Pas sûr que le challenge marseillais l’emballe ou encore que l’OM puisse lui verser un salaire annuel XXL.

Sur le papier, Heinze semble être bien plus accessible tant sur le plan sportif que financier. Rappelons que l’ancien défenseur avait porté le maillot de Marseille entre 2009 et 2011. A l’époque, son arrivée à l’OM avait mis le feu aux poudres. En effet, Gabriel Heinze avait évolué auparavant au PSG entre 2001 et 2004.

Images de IconSport