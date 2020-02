Real Madrid : mercato, Zidane… Vinicius Junior en première ligne

Au cours d’un entretien retranscrit par Marca, l’attaquant Vinicius Junior s’est exprimé à propos de sa situation au Real Madrid.

Cette saison, l’international brésilien a été critiqué souvent en Espagne. Certains estiment qu’il n’a pas été assez décisif notamment lors de la première partie de saison. Aujourd’hui, Vinicius Junior semble avoir un second souffle au Stade Santiago Bernabeu. Ses performances sont plus séduisantes sur le terrain. A propos des critiques, l’ailier âgé de 19 ans a reconnu que c’était « un peu compliqué » pour lui de faire trembler plus souvent les filets. En effet, l’ancien pensionnaire de Flamengo est « plus loin du but » sur le plan tactique. Malgré cela, Vinicius Junior sent qu’il « progresse » grâce à l’aide « des joueurs les plus expérimentés qui marquent beaucoup ».

Les anciens l’aident à avoir « l’esprit tranquille » avant et pendant chaque match disputé par le Real. « Je sais qu’à un moment donné le but viendra », a-t-il insisté. Le natif de São Gonçalo est persuadé que l’apport de Zinedine Zidane sera aussi bénéfique pour lui. « Zidane m’aide à améliorer la finition et les mouvements au moment du tir. Avec un entraîneur qui a déjà joué (au très haut niveau, ndlr), c’est plus facile. Cela m’aide beaucoup sur et en dehors du terrain. (…) Zidane parle toujours avec nous et il me donne confiance », a insisté Vinicius Junior. Cela l’a « beaucoup aidé » lorsqu’il avait la tête dans le seau chez les Merengue.

Vinicius Junior n’a pas eu des envies d’ailleurs

Le coach français « aide tout le monde » au quotidien et a « confiance » en « tous les joueurs » à Santiago Bernabeu. A la question de savoir s’il a songé, ou non, à quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal, Vinicius Junior a livré une réponse importante. « Ça ne m’a pas traversé la tête. Je sais que dans le football tout change à chaque minute. Au milieu d’une saison, c’est toujours assez compliqué. (…) J’ai toujours pensé à rester ici, à faire de mon mieux et à jouer de nouveau avec les meilleurs joueurs du monde. » S’il avait changé d’air cet hiver, Vinicius Junior est persuadé que « le niveau d’entraînement » et de « jeu » aurait été plus faible dans un autre club moins huppé.

Images de IconSport