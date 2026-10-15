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Vinícius Júnior suspendu quatre matchs, absent du Clásico et du déplacement à Mestalla

jeudi 15 octobre 2026 - 12:15

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Vinícius Júnior, l’attaquant brésilien du Real Madrid, a été suspendu pour quatre rencontres par le Comité de Discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Cette sanction fait suite à son expulsion lors du dernier match de championnat contre Villarreal.

Vinícius Júnior suspendu quatre matchs, absent du Clásico et du déplacement à MestallaEspagne

Les raisons de la suspension

Lors de la rencontre contre Villarreal, l’arbitre Isidro Díaz a expulsé Vinícius à la 73e minute pour un geste jugé antisportif sur le joueur adverse Nathan Saliba, alors que le ballon était en jeu mais que les joueurs ne disputaient pas le ballon à ce moment. De plus, le joueur madrilène a adopté une attitude agressive envers l’arbitre, ce qui a renforcé la gravité de sa sanction.

Conséquences pour le Real Madrid

Cette suspension prive le Real Madrid d’un élément clé sur plusieurs matchs importants. Vinícius va ainsi manquer les confrontations suivantes : le match contre Séville, le Clásico contre le FC Barcelone programmé au Spotify Camp Nou le 25 octobre, la rencontre face au Racing de Santander le 1er novembre, ainsi que le déplacement à Mestalla contre Valence le 7 novembre.

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Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

L'absence de Vinícius Júnior lors de plusieurs matchs clés aura un impact notable pour le Real Madrid, notamment durant le Clásico et face à Valence.

Durée de suspension4 matchs
Matchs manquésLe Clásico, rencontre à Mestalla, et deux autres rencontres de Liga
CauseExpulsion pour comportement antisportif et attitude agressive envers l'arbitre

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