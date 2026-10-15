Vinícius Júnior suspendu quatre matchs, absent du Clásico et du déplacement à Mestalla

Vinícius Júnior, l’attaquant brésilien du Real Madrid, a été suspendu pour quatre rencontres par le Comité de Discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Cette sanction fait suite à son expulsion lors du dernier match de championnat contre Villarreal.

Les raisons de la suspension

Lors de la rencontre contre Villarreal, l’arbitre Isidro Díaz a expulsé Vinícius à la 73e minute pour un geste jugé antisportif sur le joueur adverse Nathan Saliba, alors que le ballon était en jeu mais que les joueurs ne disputaient pas le ballon à ce moment. De plus, le joueur madrilène a adopté une attitude agressive envers l’arbitre, ce qui a renforcé la gravité de sa sanction.

Conséquences pour le Real Madrid

Cette suspension prive le Real Madrid d’un élément clé sur plusieurs matchs importants. Vinícius va ainsi manquer les confrontations suivantes : le match contre Séville, le Clásico contre le FC Barcelone programmé au Spotify Camp Nou le 25 octobre, la rencontre face au Racing de Santander le 1er novembre, ainsi que le déplacement à Mestalla contre Valence le 7 novembre.

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