Angleterre : Wenger renvoie Mourinho… « à la maternelle » !

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, n’a pas apprécié que José Mourinho (Tottenham) parle de lui.

Au cours d’un point presse, Mourinho avait répondu à une question liée à Arsène Wenger. Étonnamment, l’ex-coach des Gunners n’a pas parlé du « Special One » dans son autobiographie. Cela a agacé clairement José Mourinho. Le coach portugais de Tottenham a affirmé que l’Alsacien ne l’a « jamais battu ».

A ses yeux, c’était donc impossible pour lui d’écrire « un chapitre sur 14 confrontations et aucune victoire ». Histoire d’enfoncer le clou, Mourinho a ajouté qu’un livre est « fait pour vous rendre heureux et fier ». Ironiquement, le « Special One » affirmait comprendre « parfaitement » le fait qu’il n’ait pas cité son nom.

Wenger recadre Mourinho

Lors d’une interview diffusée sur le Canal Football Club, Wenger a été interrogé à ce sujet. L’homme qui officie au sein de la FIFA a assuré que cela ne l’agace « pas » du tout. Pour lui, « c’est de la provocation permanente » avec José Mourinho sur la planète football. Arsène Wenger a indiqué avoir « l’impression d’être à l’école maternelle avec lui ».

Histoire de nuancer un peu son propos, l’ancien manager d’Arsenal a admis que cela « fait partie du personnage ». Enfin, Wenger a assuré que l’affirmation selon laquelle il n’aurait jamais gagné avec Arsenal contre une équipe dirigée par José Mourinho est erronée.

« C’est faux, on l’a battu (2 fois en 19 confrontations). On a gagné, et il y a eu aussi beaucoup de matchs nuls. (…) Et ce n’est pas ‘toi’ qui gagnes, tu participes à la victoire. C’est ‘nous’ qui gagnons. L’entraîneur est là pour tirer le maximum d’une équipe », a-t-il rappelé justement. Mourinho est rhabillé pour l’hiver…

